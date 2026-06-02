Nueva tienda de Almacenes El Rey ofrece 164 empleos; vea dónde está y las plazas disponibles

Almacenes El Rey está buscando personal para su próxima apertura. Se trata de la tienda de Guadalupe, la cual está prevista para abrir a finales de año y requerirá 164 colaboradores.
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