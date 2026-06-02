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Nueva tienda de Almacenes El Rey ofrece 164 empleos; vea dónde está y las plazas disponibles

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Por Brandon Flores

Almacenes El Rey está buscando personal para su próxima apertura. Se trata de la tienda de Guadalupe, la cual está prevista para abrir a finales de año y requerirá 164 colaboradores.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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