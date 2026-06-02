Nueva tienda de Almacenes El Rey ofrece 164 empleos; vea dónde está y las plazas disponibles

Almacenes El Rey está buscando personal para su próxima apertura. Se trata de la tienda de Guadalupe, la cual está prevista para abrir a finales de año y requerirá 164 colaboradores.

La feria se llevará a cabo el jueves 18 de junio en la Municipalidad de Goicoechea, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Las personas interesadas podrán presentar su currículum en formato físico o digital.

Las personas interesadas podrán asistir a la feria de empleo y presentar su currículo en formato físico o digital. Quienes no puedan asistir de forma presencial también podrán aplicar en línea mediante el siguiente enlace: https://talkpu.sh/t/MY6hwyW6m

Entre los puestos disponibles destacan cajeros, dependientes, oficiales de seguridad y cocineras. Como parte de los requisitos para aplicar se requiere con mínimo noveno año aprobado, disponibilidad de horarios y experiencia en atención al cliente.

La sede de Guadalupe será la número 19 de Almacenes El Rey, una de las más grandes del país, que como novedades contará con una nueva área de perfumería y una zona especializada para bebés.

El nuevo local de Almacenes El Rey estará listo hacia finales de año. (Jose Cordero/José Cordero)

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