Nuevos datos de turismo en Costa Rica: ¿qué pasó con la visitación de extranjeros en agosto?

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reveló este martes 16 de septiembre los datos más recientes de visitación de extranjeros, correspondientes al mes de agosto.

Aunque leve, nuevamente se registró una variación negativa en la cantidad de turistas que llegaron a Costa Rica por la vía aérea.

La información oficial refleja una disminución del 0,3% en la visitación de extranjeros por la vía aérea durante agosto en comparación con el mismo mes de 2024. En términos totales, se reportaron 182.342 turistas en agosto.

Cuando se totalizan las entradas entre enero y agosto de este año, han venido a Costa Rica 1.913.758 turistas y esto significa una disminución del 2,1% cuando se mide contra este periodo del año previo.

Algunos mercados clave, como Norteamérica y Europa, siguen reportando una disminución acumulada en el 2025, en cuanto a cantidad de turistas, mientras que Centroamérica y América del Sur reportan crecimientos, este último mercado incluso a doble dígito versus el 2024.

Del total de turistas que han entrado a Costa Rica en los primeros dos cuatrimestres del año, 1.247.597, es decir, alrededor del 65%, aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría, lo que la ratifica como la principal puerta de entrada a suelo nacional.

Las autoridades del ICT prevén un aumento del 1,7% en la afluencia de turistas para finales de este año en comparación con 2024, lo que se traduce en la llegada de 2,66 a 2,89 millones de turistas por vía aérea entre enero y diciembre.

Este pronóstico contempla una recuperación gradual en la segunda mitad del año, especialmente durante la temporada alta, gracias a la incorporación de más rutas aéreas —mayoritariamente desde y hacia Norteamérica— y a la inversión constante en la promoción internacional de Costa Rica.