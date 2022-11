Oakley abre su primera tienda en Avenida Escazú

La empresa Oakley abrió su primera tienda en Costa Rica, específicamente en Avenida Escazú el 4 de noviembre pasado en Avenida Escazú.

La marca pretende satisfacer las necesidades de los deportistas, con su oferta en equipamiento deportivo, lentes, así como prendas de vestir, calzado, y accesorios.

Los ‘malls’ aprovechan el fin de año con Mundial de fútbol para unirlo a las actividades navideñas

“Costa Rica fue el primer país de Centroamérica donde iniciamos operaciones a través del canal Wholesale, teniendo gran acogida con todos nuestros productos. Por esta razón, decidimos abrir la primera tienda Oakley”, comentó Alessandro De Marzo, representante de la marca.

La empresa Oakley abrió su primera tienda en Costa Rica, específicamente en Avenida Escazú el 4 de noviembre pasado en Avenida Escazú.

La inversión de la compañía en su primera apertura fue de aproximadamente $200.000 y generó alrededor de 15 puestos de trabajo de forma directa, entre personal de tienda, área de logística, comercial y de mercadeo.

En sus planes, la compañía tiene intenciones de expandirse en el país a través del canal Wholesale y Online, además de la apertura de una segunda tienda física, a finales del 2023.

Aleste concreta la competencia de centros comerciales en Curridabat ¿qué ofrecerá este nuevo participante?

“En Portafolio Inmobiliario y Avenida Escazú continuamos apostando en la atracción de nuevos inquilinos de origen internacional, que apuestan por traer inversión al país, y así juntos aportamos al desarrollo económico”, comentó Johnny Jaikel, Director de Proyecto de Avenida Escazú.

El horario de la tienda es de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; viernes y sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.