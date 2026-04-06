Olive Garden se expande en la GAM: conozca dónde estará el próximo restaurante

Si usted es fanático de la comida italiana y particularmente de la franquicia Olive Garden, hay buenas noticias: la marca está en expansión en la Gran Área Metropolitana y ya prepara la apertura de una nueva sucursal.
Si usted es fanático de la comida italiana y particularmente de la franquicia Olive Garden, hay buenas noticias: la marca está en expansión en la Gran Área Metropolitana y ya prepara la apertura de una nueva sucursal.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.