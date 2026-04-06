Olive Garden se expande en la GAM: conozca dónde estará el próximo restaurante

Si usted es fanático de la comida italiana y particularmente de la franquicia Olive Garden, hay buenas noticias: la marca está en expansión en la Gran Área Metropolitana y ya prepara la apertura de una nueva sucursal.

La sede escogida será en el centro comercial Plaza Lincoln, en Moravia, y por el momento no hay fecha de apertura.

De esta forma se unirá a las sedes de Escazú Village, Terrazas Lindora y Aleste en Curridabat.

La marca Olive Garden es operada en Costa Rica por la firma AR Holdings, la cual maneja otras marcas de restaurantes como PF Chang’s, Johnny Rockets, Dunkin, entre otros. El primer restaurante que la marca inauguró en el país fue en el 2020, precisamente en Escazú.

El menú de Olive Garden ofrece una propuesta de comida ítalo-americana. Sus elementos más destacados incluyen la oferta ilimitada de sopa o ensalada y sus famosos breadsticks. Entre los platos más emblemáticos se encuentran el Fettucine Alfredo, el Tour of Italy, la Lasagna Fritta y el Chicken Parmigiana.