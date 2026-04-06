Negocios

Olive Garden se expande en la GAM: conozca dónde estará el próximo restaurante

Olive Garden tendrá un cuarto local en Costa Rica.

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Por Brandon Flores

Si usted es fanático de la comida italiana y particularmente de la franquicia Olive Garden, hay buenas noticias: la marca está en expansión en la Gran Área Metropolitana y ya prepara la apertura de una nueva sucursal.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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