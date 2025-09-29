Negocios

Pago parcial de renta a punto de vencer: ¿quiénes deben pagar este impuesto en Costa Rica?

El Colegio de Contadores Públicos recordó que el adelanto corresponde al impuesto sobre utilidades y debe pagarse en línea antes de la medianoche de este martes.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

El pago parcial del impuesto de la renta está a punto de vencer.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Colegio de Contadores PúblicosImpuesto sobre la renta Costa RicaCuándo debo realizar el pago parcial de renta
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.