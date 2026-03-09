Negocios

Pequeño Mundo anuncia nuevo giro de negocio: ya está operando en Alajuelita y planea expandirlo al resto de Costa Rica

Por Brandon Flores

Luego de anunciar que estrenará pronto tiendas en San Ramón y San Carlos de Alajuela, la cadena departamental Pequeño Mundo inició recientemente un nuevo giro de negocio que ya está aplicando en su local de Alajuelita.








Pequeño MundoNegocios de comida
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

