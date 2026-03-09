Pequeño Mundo anuncia nuevo giro de negocio: ya está operando en Alajuelita y planea expandirlo al resto de Costa Rica

Luego de anunciar que estrenará pronto tiendas en San Ramón y San Carlos de Alajuela, la cadena departamental Pequeño Mundo inició recientemente un nuevo giro de negocio que ya está aplicando en su local de Alajuelita.

Pequeño Mundo empezó a operar una área de comidas en la que por el momento vende exclusivamente pizza de varios sabores, con slices que cuestan ȼ1.500 hasta pizzas completas y de cuatro sabores desde los ȼ7.500, así como refrescos con refill por ȼ1.000.

“Abrimos una zona de comidas en la sucursal de Alajuelita. Por ahora solo vendemos pizzas y más adelante probaremos otro tipo de comidas y en otras sucursales también”, indicó Joseph Joseph, propietario de la cadena de tiendas ante la consulta de EF.

Esta cadena de tiendas departamentales tiene más de 30 años de operar en el país y comenzó con dos sedes en San Pedro y Escazú, para luego expandirse a Desamparados y a partir de ahí crecer tanto dentro como fuera de la GAM. Con las aperturas mencionadas, llegaría a 21 sedes en el territorio nacional.

En sus inicios, Pequeño Mundo se especializaba únicamente en la venta de ropa y posteriormente incluyeron otras categorías como alimentos, ferreterías y mascotas.

Pequeño Mundo está por superar las 20 tiendas en Costa Rica. (Lilly Arce Robles.)

