Negocios

Pequeño Mundo tendrá nueva tienda en concurrido cantón capitalino

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Por Brandon Flores

La tienda departamental Pequeño Mundo sigue su plan de crecimiento en el territorio nacional y ahora prepara una nueva sede en un concurrido cantón capitalino.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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