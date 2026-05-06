Pequeño Mundo tendrá nueva tienda en concurrido cantón capitalino

La tienda departamental Pequeño Mundo sigue su plan de crecimiento en el territorio nacional y ahora prepara una nueva sede en un concurrido cantón capitalino.

La sede elegida es el cantón de Desamparados, específicamente al costado sur del supermercado Maxi Palí, cerca del cruce a San Miguel, sobre la ruta nacional 209. El equipo de comunicación de la municipalidad desamparadeña confirmó a El Financiero que recibió una solicitud de permiso para un movimiento de tierras para este proyecto, bajo el expediente PC 106 2026, a nombre de Mundotelas S.A. (empresa hermana de Alpemusa S.A., la razón social de Pequeño Mundo).

Como particularidad de este proyecto se puede mencionar que se ubicará en un sitio de alto tránsito vehicular. Está a pocos metros de la ruta que lleva a San Miguel de Desamparados y justo al frente de la salida de Calle Fallas con la ruta 209, que es la carretera que conduce a San Rafael Arriba de Desamparados y Aserrí. Muy cerca también está el centro comercial Espresso en el que se encuentran la ferretería EPA y Walmart entre otros comercios y restaurantes.

Por su parte, el regidor Marcial Rodriguez Carvajal del Partido Ecológico Comunal Costarricense, solicitó una garantía económica al gobierno local en caso de que hubiera afectaciones en las vías cantonales con la llegada del proyecto. También, destacó que velarán por el cumplimiento de los trámites del proyecto.

Según consta en el expediente de Setena para esta obra, los trámites habían iniciado en noviembre de 2024 y se trata de un terreno de casi 17.400 metros cuadrados, que incluirá espacio hasta para 180 vehículos.

Anteriormente, Joseph Joseph, propietario de la cadena de tiendas departamentales, había confirmado a este medio que en este momento Pequeño Mundo trabaja en la apertura de sedes en La Fortuna de San Carlos y San Ramón de Alajuela, con la que llegará a 20 puntos de venta en Costa Rica.

*Colaboró el periodista Sergio Morales

Una de las más recientes aperturas de Pequeño Mundo fue en Tibás (Jose Cordero/José Cordero)

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