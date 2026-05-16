Negocios

¿Percibe que en ciertos locales venden productos falsificados o copias? Aquí las sanciones a las que se exponen esos comercios

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Por Joel Porras

En múltiples locales a lo largo del país y en redes sociales hay comercios, no autorizados, que venden objetos con logos de marcas registradas, pero que dichos productos no son originales, sino copias o falsificaciones. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha realizado diversos allanamientos para desmantelar este tipo de negocios, pero todavía se observan muchos otros que, en apariencia, venden los mismos elementos. Conozca cuál es el proceso de denuncia y las sanciones a las que se exponen las personas que infringen los derechos de propiedad intelectual.








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