Negocios

“Pet-friendly”: la moda que creció en Costa Rica pero que algunos comercios están dejando tras el ataque de un pitbull a un niño en Multiplaza Escazú

Por Redacción EF

La creciente y popular tendencia pet friendly en Costa Rica, que durante años sumó adeptos y abrió las puertas de cientos de comercios a las mascotas, parece enfrentar su primer gran revés.








