¿Podrían despedirle si se embriaga en la fiesta de la empresa?

Las fiestas navideñas de la empresa pueden ser un momento agradable y distendido para alejarse de las funciones habituales y compartir con las personas del trabajo de una manera más relajada y sin que medien instrucciones o peticiones.

Sin embargo, es importante que sus asistentes nunca olviden algo: se trata de una actividad que usualmente es organizada, pagada y respaldada por el patrono.

En estas actividades también suele estar presente el alcohol, por lo tanto es relevante saber cuáles son las implicaciones que pueden enfrentar las personas ante el consumo o abuso de este producto.

¿Pueden despedir a alguien porque se embriagó en la fiesta de la empresa? La primera respuesta es no, aunque luego vienen las advertencias o los factores que podrían modificar ese enunciado. Al igual que en muchos casos existe un gran “depende” que determinará la respuesta definitiva.

Joaquín Acuña, socio de la firma de abogados BDS Asesores, explicó este asunto del consumo de alcohol en las fiestas de las empresas.

El consumo de licor puede ser un asunto delicado en las fiestas empresariales. (Shutterstock/Shutterstock)

Solo el hecho de embriagarse no es necesariamente una razón para el despido de un funcionario, pero sí serán causas los actos que se comentan a raíz del abuso de alcohol. Por ejemplo, si la persona comete algún tipo de acoso sexual u otro tipo de agresión entonces se podría considerar el despido sin responsabilidad patronal, explicó Acuña ante las consultas de EF.

De esta manera es claro que solo el consumo de alcohol no va a meter en problemas a nadie, pero lo que suceda por actos relacionados con el exceso de licores sí puede tener serias consecuencias, en especial si lesiona o afecta a otras personas de su trabajo.

No obstante, Acuña hizo una aclaración relevante. El artículo 293 del Código de Trabajo establece que es prohibida la introducción, venta o uso de bebidas alcohólicas, drogas, enervantes y estimulantes, en los centros de trabajo y por esa razón no recomienda que se ofrezca licor si la actividad se hace en el mismo sitio donde se labora.

Si de todos modos la festividad se hace en el sitio de la compañía o fuera de este, lo mejor es tomar precauciones. “Es altamente recomendable que las personas empleadoras comuniquen de previo el código de conducta durante la actividad, ya que si bien la celebración se puede dar fuera de la jornada de trabajo y del centro de producción, las conductas ahí cometidas podrían tener un impacto directo en la relación de empleo, al punto que la persona trabajadora se puede exponer al despido sin responsabilidad patronal”, detalló Acuña.

Las fotos y videos en Instagram y TikTok

Otro de los temas que deberían preocupar a patronos y empleados son las publicaciones en redes sociales.

Las expresiones en redes sociales se vuelven relevantes pues es usual que aparezcan en ellas varias personas en contextos privados.

Al respecto Acuña recomienda que sea el empleador quien defina las reglas para la actividad y de esa manera cada participante conocerá de antemano la conducta que se espera y en especial que lo que no pueden hacer.

Para Acuña todo se puede regular, esto incluye publicaciones en redes sociales, código de vestimenta y consumo de licor. Establecer reglas claras protege tanto la reputación de la empresa como la estabilidad laboral del empleado.