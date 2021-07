Ponerse de cabeza tiene beneficios (EF)

Intentar colocar el corazón por encima de la cabeza es una práctica lúdica que puede parecer 'cosa de niños', pero que encierra beneficios físicos y mentales que le obligarán a intentarlo. Con antigravity se puede jugar, caer y construir salud y confianza.

Cualquier posición, por más simple que sea, que logre ubicar el pecho sobre la cabeza es considerada una inversión y en yoga existen diferentes posturas o asanas que permiten hacerlo en cualquier nivel de práctica.

Subir las piernas y bajar la cabeza logra entre otros beneficios un cerebro relajado, disminución del estrés y mayor concentración. También mejora la apariencia del cutis, favorece una mejor digestión, alivia la depresión moderada y es beneficiosa para disminuir la acumulación de líquidos en las piernas.

Los muchos beneficios que se le atribuyen a las inversiones tienen una causa común: todo es gracias a que al invertirse se lleva más cantidad de sangre bien oxigenada a todas las células del cerebro.

LEA TAMBIÉN: ¿Va a empezar a hacer ejercicio? Piense fuera de la caja

Irrigar el cerebro

Uno de los objetivos de las inversiones es alimentar a la glándula pituitaria y la pineal, que de otra manera no reciben tan buen suministro; esto optimiza su funcionamiento.

La pituitaria es la glándula que ordena y dicta cómo y cuándo se secretan todas las hormonas, y la segunda regula el sueño y los ritmos biológicos, por lo que no es difícil imaginar los beneficios de llevar combustible adicional a la cabeza.

María Isabel Cortés, directora de la escuela Yoga Runners, recuerda además que el sistema linfático, al no tener un bombeo autónomo, depende del movimiento del cuerpo para funcionar adecuadamente, por lo tanto las inversiones son una excelente manera de estimular la eliminación de toxinas.

Este proceso de desintoxicación que se beneficia con las inversiones obtiene beneficios físicos: logra mantener la piel más saludable, los sistemas respiratorio, circulatorio y digestivo funcionarán más adecuadamente, y como las posturas de inversión son ejercicios, se fortalecen brazos, hombros, espalda, abdomen y piernas.

El instructor de yoga Emmanuel Ramírez agrega que estas posturas obligan al practicante a mirar las cosas desde ángulos diferentes, lo que pone al cerebro a trabajar en escenarios distintos, desarrollan la determinación, el coraje, el enfoque y la capacidad de juego.

Ahora que sabe que ponerse de cabeza le hará tener más salud, belleza y equilibrio físico y emocional, solo le queda intentarlo.

Estar dispuesto a jugar

En la escuela Andamio, en la clase de antigravity, los estudiantes sentados en las telas que suspenden del techo empiezan a mecerse para luego caer cabeza abajo y pies arriba.

Lograr hacerlo pasa primero por una revisión de seguridad y confirmación: sí, las telas son firmes, me sostienen, no me caigo, pierdo el miedo y ¡a volar!

Al estar de cabeza, se crean nuevas conexiones sinápticas y neuromotoras que mejoran la capacidad de aprendizaje. Estando abajo eso se comprende.

El espacio toma otra dimensión, al inicio se pierde el control, no se sabe dónde es abajo ni arriba, ni derecha, ni izquierda, hay que entrenar de nuevo al cerebro para que interprete las direcciones. Una vez habituado a la nueva postura, es fácil adentrarse en un estado de observación y atención sobre uno mismo y del entorno.

No será necesario cerrar los ojos para entrar de lleno en lo que los practicantes yoguis llaman "el aquí y el ahora".

La profesora de antigravity Cristina Aguilar recuerda que de niños no temíamos jugar en los árboles, ni guindar de los columpios. ¡La posición nos obliga a recordar la infancia y recuperar esa actitud libre!

Poco a poco y nada complicado

Cortés, de la escuela Yoga Runners, explica que las sirshasanas o paradas de cabeza son las principales inversiones en yoga, pero aunque estas parezcan posturas avanzadas o incluso acrobáticas, una buena conexión con la respiración y el nivel de conciencia, las convierten en una de las posturas más beneficiosas para la salud.

Sin embargo, mientras se llega a ella, cualquier postura que permita que el corazón esté colocado por arriba de la cabeza se considera una inversión y así disfrutar de todos sus beneficios.

ADEMÁS: Yoga Iyengar, el tratamiento contra los males comunes de los ejecutivos

Con solo doblarse hacia adelante estando de pie y dejando colgar cabeza, hombros y brazos, se logra una inversión que le permitirá iniciar la exploración de la postura.

Según el médico y yogui Alexander Loinaz, permanecer guindando de las caderas favorece el retorno venoso y trae beneficios a personas con estasis venosa; además, se ayuda a la oxigenación y nutrición del sistema nervioso central, razón por la que es ideal para quienes padecen de migraña, estrés o déficit de memoria.

Estar de cabeza "permite resetear la mente", añade Loinaz.

Avance un poco más y, dejando pies y manos en el piso, adopte una posición de "A". En yoga a la postura se le conoce como Adho Mucka (perro mirando abajo). Mantenga brazos y piernas estiradas, la mirada busca el ombligo, cierre los ojos y respire.

Las inversiones permiten romper con ciertos bloqueos mentales, favoreciendo que se disipen miedos internos mientras "pone de cabeza" sus ideas y esquemas para abrirse a nuevas oportunidades.

Siga avanzando

Una vez disfrutadas las inversiones más sencillas, cuerpo y mente pedirán seguir sumando a la experiencia.

La fuerza abdominal y en los hombros es necesaria para lograr la estabilidad requerida en la práctica de las inversiones. Es esencial poseer una musculatura abdominal fuerte que permita soportar el propio peso; por esa razón lo recomendable es iniciar con inversiones sencillas que permitan generar autoconfianza y control físico para luego dar el siguiente paso.

Para continuar, María Isabel Cortés, de la escuela Yoga Runners, advierte que es necesaria la tutela del instructor ya que las posturas deben realizarse correctamente para reducir el riesgo de una lesión.

Lo extraordinario viene cuando con la práctica se logran disipar miedos y eliminar bloqueos mentales y hacer una sirshasana o parada de cabeza.

Aunque al inicio la postura parecía obligar al cuerpo a permanecer torpe y desajustado, mientras la mente se negaba a entender el propio movimiento, la persistencia rinde sus frutos cuando se logra esta postura madre que genera una sensación de absoluto autocontrol.

Lograr el equilibrio en una sirshasana nos mantendrá firmes incluso cuando estemos de vuelta con los pies en tierra, es una postura que forma carácter.

Para Cortés, las inmersiones son el test perfecto para medir los límites mentales y físicos así como el nivel de conciencia; son un reto personal.

"Usualmente al inicio, los practicantes sienten miedo pero cuando logran el equilibrio emocional y físico experimentan disfrute y su perspectiva de la vida cambia".

Algunas inversiones

Sarvangasana (postura de la vela): Se logra acostándose en el piso y levantando piernas, caderas y espalda sobre el pecho.

Asangasana (la escuadra): De pie frente a la pared, brazos y espalda se inclinan hasta colocarse paralelos al piso y en un ángulo de 90 grados.

Adho Mukha (el perro mirando abajo): Con piernas y brazos estirados, el cuerpo asume posición de "A", mientras la mirada busca el ombligo.

Setu Bandha (la postura del puente): Acostado en el piso boca arriba, ombligo busca el cielo, mientras se estilan brazos y piernas.

Halasana (postura del arado): Acostado en el piso, las piernas se elevan por encima de la cabeza hasta colocar dedos de los pies al piso sobre la coronilla.

Viparita Karani: Acostado en el piso, las piernas estiradas se apoyan sobre la pared.

Sirshasana: Elevación de todo el cuerpo sobre los hombros y la coronilla.

Para hacer inversiones:

NOMBRE Yoga Runners

DIRECCIÓN: Primer piso Edificio Mira en Zapote, 250 metros al oeste de la Casa Presidencial.

Teléfonos: 4031-4943 y 8477-7819

Sitio web: yogarunnerscr

NOMBRE: Andamio Escuela de Movimiento

DIRECCIÓN: 100 metros oeste de Universidad Veritas, Zapote

Teléfonos: 8847- 7796

Sitio web:Andamio Escuela de Movimiento

NOMBRE: Kasasana

DIRECCIÓN: Barrio Escalante, 100 metros norte del Centro Cultural Costarricense Norteamericano

Teléfonos: 2253-8322 y 2253-1614

Sitio web: Kasasanacr

NOMBRE: Emmanuel Ramírez

DIRECCIÓN: Yoga a domicilio

Teléfonos: 8509-3120