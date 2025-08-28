Negocios

¿Por qué un tribunal de Costa Rica concluyó que existió una relación laboral entre Uber y un chofer al cual la empresa desconectó?

Por Redacción EF

Un fallo del Tribunal de Apelación de Trabajo concluyó que la relación entre un conductor y la plataforma Uber era de índole laboral, sentando un precedente clave en Costa Rica.








