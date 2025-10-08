Negocios

¿Por qué Wingo canceló la ruta San José - Bogotá? Aerolínea da su razón

Conexión operaba desde el 2019; el último vuelo será el próximo 25 de octubre

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La aerolínea Wingo (filial low cost de Copa Airlines) anunció este martes que a partir del 25 de octubre dejará de operar la ruta entre San José y Bogotá, que operaba desde el 2019. En el pasado reciente, Wingo volaba entre estos destinos tres veces por semana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
WingoCancelación de rutas aéreas
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.