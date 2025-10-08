¿Por qué Wingo canceló la ruta San José - Bogotá? Aerolínea da su razón

La aerolínea Wingo (filial low cost de Copa Airlines) anunció este martes que a partir del 25 de octubre dejará de operar la ruta entre San José y Bogotá, que operaba desde el 2019. En el pasado reciente, Wingo volaba entre estos destinos tres veces por semana.
Mediante un comunicado de prensa, la compañía aérea se refirió al cierre argumentando que la decisión “responde a un ajuste de capacidad en mercados internacionales, con el objetivo de optimizar su operación”.
De esta forma, se mantendrá solamente operando la ruta San José - Medellín.
En caso de que hubiesen clientes de la aerolínea que compraron boletos para Bogotá, más allá de octubre de este año, Wingo informa que tienen las siguientes opciones:
Cambio de ruta sin cobro de penalidad, sujeto a disponibilidad.
Reembolso del 100% del valor del tiquete, más una compensación adicional equivalente al 30% de la tarifa aérea.
Endoso a través de Copa Airlines para volar hacia el destino con conexión en Panamá, conforme a disponibilidad y condiciones aplicables.
Los pasajeros podrán gestionar su opción de protección en wingo.com, en los canales oficiales de servicio o con el agente de viaje con el que realizaron la compra.
A partir de noviembre, la única posibilidad de volar directo desde el Juan Santamaría a Bogotá será con la aerolínea Avianca.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
