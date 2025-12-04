Negocios

Premio a la Innovación del Año: DosMil50, soluciones biodegradables para reducir el uso de plástico en Costa Rica

José Rafael González es el fundador de DosMil50, empresa reconocida como ‘Innovación del Año’ en los Premios EF por impulsar un modelo de negocio basado en la economía circular

Por Fabiola Martínez Ortiz

Detectó un problema, investigó y trabajó hasta desarrollar una solución. Así como muchas grandes ideas han nacido de una necesidad, José Rafael González logró este año abrir la primera fábrica de empaques biodegradables –en La Lima de Cartago– con el fin de suplir a la industria de alimentos y a otros sectores que requerían alternativas para reducir el uso de plástico.








Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

