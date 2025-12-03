Negocios

Premio al Empresario del Año: Rolando Carvajal, el líder que no le teme a la adrenalina y lideró desde las salsas Banquete hasta la venta de Fifco

En septiembre pasado Fifco sorprendió al anunciar que vendió la mayoría de sus marcas a Heineken por más de $3.000 millones; la figura detrás de esa operación fue Rolando Carvajal, pero no es el único negocio de este tipo en el que ha participado. Conversamos con él, reconocido por ‘EF’ como Empresario del Año en 2025

Por Brandon Flores

En el universo de los deportes extremos y las actividades que aceleran el pulso, hay una delgada línea que distingue a quienes realizan hazañas de aquellos que solo lo intentan: tomar riesgos calculados.








