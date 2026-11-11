Negocios

Presidente de Microsoft Latinoamérica en entrevista con “El Financiero”: “La pregunta no es cuántos agentes IA tiene una empresa o cuánto los utiliza, sino cuánto valor generan”

En entrevista con el Financiero, Tito Arciniega, presidente de Microsoft Latinoamérica, explica cómo la inteligencia artificial está pasando de ser una herramienta de productividad personal a impulsar cambios en los negocios. También aborda la seguridad de los datos, el futuro del trabajo y los retos de adopción

Por Brandon Flores

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La inteligencia artificial dejó de ser un terreno exclusivo de experimentos y se ha transformado en un aliado más para las empresas. Aunque su primera ola de adopción se concentró en resolver tareas cotidianas y ahorrar tiempo en gestiones individuales, las organizaciones en América Latina enfrentan ahora el reto de llevar esta tecnología al núcleo de sus operaciones comerciales y modelos de negocio.








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Microsofttransformación digital con IATito Arceniega
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.