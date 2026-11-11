Presidente de Microsoft Latinoamérica en entrevista con “El Financiero”: “La pregunta no es cuántos agentes IA tiene una empresa o cuánto los utiliza, sino cuánto valor generan”

La inteligencia artificial dejó de ser un terreno exclusivo de experimentos y se ha transformado en un aliado más para las empresas. Aunque su primera ola de adopción se concentró en resolver tareas cotidianas y ahorrar tiempo en gestiones individuales, las organizaciones en América Latina enfrentan ahora el reto de llevar esta tecnología al núcleo de sus operaciones comerciales y modelos de negocio.

La magnitud de este cambio ya se refleja en los indicadores laborales. Según el Work Trend Index 2026 de Microsoft, un 58% de los usuarios de IA asegura que hoy puede realizar labores que antes estaban fuera de su alcance, una proporción que escala al 80% entre los denominados Frontier Professionals, aquellos perfiles que integran estas herramientas de forma deliberada con criterio analítico y trabajo colaborativo.

Para analizar este punto de inflexión, El Financiero entrevistó a Tito Arciniega, presidente de Microsoft Latinoamérica, quien explica por qué la discusión corporativa ya no gira en torno a qué modelo de lenguaje es más potente, sino a cómo rediseñar las organizaciones para generar valor real sin comprometer la seguridad de la información.

¿Cómo ha cambiado el uso de los modelos y las herramientas de inteligencia artificial en los últimos años, desde las primeras pruebas hasta su incorporación en las empresas?

Desde el comienzo, en Microsoft apostamos por una plataforma que permitiera utilizar los modelos disponibles, pero de forma segura y preparada para las empresas, con controles sobre el acceso a los datos.

El modelo nunca fue el objetivo. Por ejemplo, Copilot no es un modelo. Hay personas que lo comparan con Claude, de Anthropic, o con ChatGPT, de OpenAI, pero nuestra propuesta es integrar distintas opciones dentro de una plataforma, porque los modelos van a seguir evolucionando, la tecnología ha mejorado y las respuestas son cada vez mejores, pero eso es solo el comienzo.

Hoy vemos que las empresas reconocen un beneficio importante en la productividad personal. Estas herramientas ayudan a resolver tareas administrativas y dejan más tiempo para otras actividades. La discusión más interesante ya no es únicamente cómo utilizar la inteligencia artificial como herramienta personal, sino cómo repensar el modelo de negocio a partir de estas capacidades.

¿Qué significa repensar un negocio con inteligencia artificial?

Cuando apareció Internet, no se trató simplemente de incorporarlo a los procesos existentes. Cambió la forma de trabajar, publicar, llegar a los clientes y comunicarse con los colaboradores. Eso ocurrió en la banca, el comercio y las telecomunicaciones.

La adaptación cultural tomó unos 15 años y hoy ya no se nos ocurre que ciertos procesos se hagan en papel. Con la inteligencia artificial estamos viendo cambios en meses. El reto es modificar la forma de pensar: dadas estas nuevas capacidades, ¿cómo atiendo un problema o aprovecho una oportunidad?

No se trata de mantener todos los pasos y agregarles tecnología, sino de revisar cómo se alcanza el objetivo. Eso está ocurriendo en distintas industrias.

Las empresas han pasado de experimentar con los motores de IA a hacerlos parte de su organización. (Shutterstock/Shutterstock)

¿La adopción de la IA ha avanzado más rápido entre las personas o en las empresas?

Al comienzo, las personas descubrieron las posibilidades de mejorar su productividad. Por ejemplo el presidente de una compañía en Medellín me contó que todos los años contrataban a un practicante y le asignaban un trabajo que normalmente tomaba seis meses. Un nuevo practicante lo resolvió en tres semanas. Revisaron el resultado y estaba completo.

Era un joven que ya utilizaba esta tecnología en su vida diaria. Cuando recibió la tarea, no se limitó a seguir la forma tradicional de hacerla: encontró una manera más sencilla y, por eso, cuando una persona descubre que puede completar ciertas tareas más rápido y dedicar más tiempo a actividades creativas o que requieren criterio, no quiere volver atrás.

Las empresas también están avanzando. En su caso, necesitan una plataforma con seguridad, protección de datos y controles sobre el uso de la información. Introducir documentos de una compañía en una cuenta personal, sin revisar esas condiciones, puede exponer sus datos.

¿Cómo responde Microsoft como proveedor a esa evolución en el uso y demanda de estos sistemas?

Nuestro trabajo es ofrecer una plataforma, no solamente productos independientes. Debe permitir construir agentes, utilizarlos, monitorearlos, entender sus costos y establecer mecanismos de gobierno.

La pregunta no es cuántos agentes tiene una empresa o cuánto los utiliza, sino cuánto valor generan. Una compañía puede tener un agente que produzca un beneficio enorme o miles que aporten muy poco y por eso la adopción también cambia la forma de pensar del personal y de las organizaciones en general.

Cuando una persona comprende estas capacidades, comienza a abordar de otra manera cada nueva tarea.

¿Por dónde debería empezar una empresa que quiere implementar inteligencia artificial, pero no tiene sus datos organizados o teme que se filtre información?

Lo primero es definir qué está tratando de resolver. Si no hay un problema claro o una oportunidad que se quiera aprovechar, no tiene sentido comenzar por la tecnología ni hacerlo por miedo a quedarse atrás.

A las empresas que ya están utilizando estas herramientas también les planteamos una pregunta: si tuvieran que comenzar hoy, ¿harían las cosas como las hacen actualmente? Un negocio puede ser rentable y, aun así, mantener procesos de hace décadas. La pregunta es si existe una mejor manera de operar.

Si una empresa quiere mejorar la relación con sus clientes, primero debe entender cómo lo hace hoy e imaginar cómo podría hacerlo mejor. Después utiliza la tecnología para llevarlo a la práctica.

¿Cómo se pueden alinear las funciones de los agentes de inteligencia artificial con el trabajo de las personas?

Lo que vemos es que una persona que utiliza inteligencia artificial potencia sus capacidades. Puede explorar más problemas y posibilidades, mientras su criterio adquiere mayor importancia: decidir dónde, cuándo y por qué actuar.

Parte del trabajo que antes se delegaba, como una investigación o la recopilación de información, ahora puede realizarse más rápido. Pero alguien debe evaluar el resultado y decidir si responde a lo que necesita.

Estas herramientas pueden darles a las personas más tiempo para analizar información y tomar decisiones. La decisión sigue requiriendo juicio humano.

¿Existe un riesgo para los puestos operativos o repetitivos con esta realidad de la IA?

Habrá cambios en trabajos muy repetitivos, como ha ocurrido con otras transformaciones tecnológicas. Algunas funciones desaparecen y otras evolucionan.

En el ejemplo del practicante, la empresa terminó contratándolo. Su capacidad para encontrar una forma distinta de resolver el trabajo fue importante.

Para mí, la diferencia principal estará entre quienes entienden estas herramientas y saben incorporarlas a sus procesos, y quienes no lo hacen. Ese es el cambio cultural.

Una empresa que decide no utilizar inteligencia artificial también debe considerar que sus competidores pueden estar aprovechándola. En las personas ocurre algo similar: importa cuánto comprenden estas capacidades y cómo las utilizan.

Además de la protección de datos, ¿cuáles son los principales desafíos en cuanto a implementación de esta tecnología?

La inteligencia artificial ha puesto en evidencia problemas de gobierno de datos que algunas empresas ya tenían.

Antes podía haber información sin suficientes controles, pero era difícil encontrarla. Si ahora un agente tiene acceso a esos datos, puede recuperarlos y mostrarlos. Por eso es necesario revisar quién puede acceder a qué información.

También hay otro desafío: así como la inteligencia artificial nos ayuda, también ayuda a los actores maliciosos. Estamos trabajando en cómo utilizar estas capacidades para defender a las organizaciones.

No se puede comenzar un proyecto de inteligencia artificial sin entender los datos, hacer un diagnóstico y conocer la exposición de la empresa.

¿Qué oportunidad representa esta tecnología para América Latina?

Puede permitirnos dar un salto importante. Estas capacidades están disponibles para muchas más personas y reducen barreras para crear programas o desarrollar soluciones.

La oportunidad depende de entender lo que se puede hacer y adoptar esa mentalidad. Cuanto más inclusivo sea ese acceso y más rápido aprendamos a aprovecharlo, mayores serán las posibilidades para la región.

Tito Arceniega, Presidente de Microsoft Latinoamérica (Cortesía /Cortesía)

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