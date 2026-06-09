Tecnología

Costa Rica aumenta uso de la IA y es el país de América Latina con mayor apropiación de esta tecnología, según informe de Microsoft

Microsoft resaltó que la posición de Costa Rica en el ranking global y regional se debe a las habilidades del talento local para el uso y aprovechamiento de la IA

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Por Carlos Cordero Pérez
En la imagen, una representación gráfica de la inteligencia artificial.
La IA en tan solo tres años logró alcanzar a 1.200 millones de personas a nivel global. (Archivo LN/Archivo LN)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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