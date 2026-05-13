Negocios

PriceSmart se prepara para construir un nuevo local; vea dónde tramita los permisos

Próximo proyecto de PriceSmart estaría dentro de la GAM

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Por Brandon Flores

Después de la apertura de su local en Cartago y la confirmación de que en 2026 inaugurarán una sede en San Carlos, la cadena de supermercados por membresía PriceSmart ya tendría listo su siguiente proyecto. Se trataría de su 11° club en Costa Rica.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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