PriceSmart se prepara para construir un nuevo local; vea dónde tramita los permisos

Después de la apertura de su local en Cartago y la confirmación de que en 2026 inaugurarán una sede en San Carlos, la cadena de supermercados por membresía PriceSmart ya tendría listo su siguiente proyecto. Se trataría de su 11° club en Costa Rica.
Según información pública disponible en el sitio web de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), PriceSmart estaría por desarrollar un local en Santo Domingo de Heredia, preliminarmente en el distrito de Santo Tomás, en un terreno cercano a la sede de El Lagar.
El expediente del proyecto D1-0594-2025 indica que actualmente la obra se encuentra en la fase de obtener el permiso de gestión ambiental y se trataría de una construcción con un área total de casi 25.000 metros cuadrados. De esa cantidad, un poco más de la mitad del espacio se dedicará a calles, aceras y parqueos.
Dicho expediente también señala que la inversión para la obra sería de unos $20,5 millones.
De esta manera, la posible llegada del supermercado 11 de PriceSmart se vislumbra una vez que finalice la obra en San Carlos y se sumará a las sedes de Liberia, Escazú, Santa Ana, Tibás, Heredia, Alajuela, Zapote, Tres Ríos y Cartago.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
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