“En el nuevo sistema se establece como principio rector la preservación y salvamento de las empresas, aunque la norma se queda corta en este objetivo y no se asemeja a otras normativas más de avanzada sobre este particular, como el conocido Chapter 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Se regula con gran detalle todo lo relacionado con la quiebra transfronteriza, tema sobre el que no existía regulación en el país. Es decir, los supuestos de empresas multinacionales que entran en quiebra en el extranjero y mantienen activos en el país”, enfatizó el especialista.