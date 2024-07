Proyecto Nya: del anuncio del parque Discovery a un plan inmobiliario que tardará hasta 20 años en completarse

En abril del 2017, en la administración de Luis Guillermo Solís, se anunció que la cadena televisiva Discovery abriría un parque de aventuras en Liberia, muy cerca del aeropuerto. La iniciativa contaría con un hotel, restaurantes, un parque acuático y sería el epicentro de diversas actividades.

En aquel momento se habló de que la empresa a cargo invertiría $1.000 millones y que las obras iniciarían en 2018 para culminar dos años después. Meses después de estos anuncios, iniciaron algunas dificultades contractuales que empezaron a retrasar la construcción y a reestructurar el proyecto.

Sun Latin American era la empresa encargada de la construcción, pero poco a poco la idea se fue disipando y de aquella propuesta de inversión, sólo quedó el recuerdo de un anuncio que se hizo en el Teatro Nacional. De hecho, pese a que Discovery Costa Rica recibió los permisos ambientales, el proyecto solo se quedó en el papel.

Discovery Costa Rica debía abrir sus puestas a finales del 2020 en Liberia, Guanacaste, anunció la compañía estadounidense Discovery Communications Inc. Finalmente el proyecto no prosperó. (Facebook)

Ante un cambio interno en la estrategia de la corporación internacional, la marca Discovery decidió retirarse de dicha iniciativa. Pese a este cambio de planes, que para muchos fue decepcionante, se mantuvo la visión de crear un proyecto que atrayera inversión, turismo nacional e internacional, empleo y desarrollo económico a la zona.

Después de muchos nublados alrededor del tema, en marzo de 2022 se confirmó que el terreno de 900 hectáreas donde estaría el parque Discovery se iba a construir un proyecto inmobiliario de uso mixto llamado Nya, que significa árbol en idioma Chorotega.

No solo representó el cambio de nombre, los desarrolladores son distintos.

A cinco minutos del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (carretera nacional 21) y respaldado por una inversión de $1.200 millones, Nya se está construyendo por etapas, que incluirá torres residenciales, comercios, una zona franca e incluso un hotel Marriott Courtyard.

El nuevo grupo está conformado por Ciudad Nya GTE S.A. y Nya Development GTE Ltda. Las empresas que los integran y quienes son socios del proyecto Nya son: Grupo Do It, y Urban Partners como co-desarrolladores, Edica Ltda. como contratista general, Pedregal será el responsable de la primera etapa de infraestructura, MultiFRIO encargado de la climatización y varios inversionistas internacionales. El grupo cuenta con experiencia en desarrollos inmobiliarios.

Gensler, DEHC y Daniel Lacayo Arquitectos son otros tres socios comerciales, quienes tienen a cargo el diseño del plan maestro, el diseño de la infraestructura y zona franca y el diseño del anteproyecto de los condominios residenciales y área comercial, respectivamente.

“Es un proyecto de largo plazo, no es un proyecto que se que se termine en cinco años ni en 10 probablemente tome 20 o 30 años completarse, esa es la visión”, dijo Manuel Freer, director general (Ceo) de Nya.

El megaproyecto inmobiliario Nya, en Liberia, Guanacaste, se oficializó en marzo de 2022. Foto: Cortesía Nya.

¿Qué tan avanzado está el proyecto?

A mediados de enero de 2024, comenzó la construcción de Nya con la Torre I, destinada a fines residenciales, y se espera que esté finalizada para mayo de 2025. En su primera fase, el proyecto ha generado alrededor de 600 empleos directos e indirectos.

Nya ofrece condominios de 1, 2 y 3 habitaciones cuyo precio inicia en los $360.000. Además, pronto se anunciará el inicio de la construcción de la Torre II. Asimismo, se tiene programada la apertura de otras áreas para el segundo trimestre de 2025.

Otro de los atractivos que promete el sitio es la laguna artificial Crystal Lagoons, la cual consiste playas artificiales con una zona de baño y otra de navegación, esta última constará con una profundidad para realizar actividades deportivas o recreativas como velero o kayak, incluso para el uso de equipos con motor. Además, la laguna se complementa con infraestructuras circundantes, como senderos, zonas verdes, comercios y centro de deportes y bienestar.

De los 600 empleos que se reportan en la etapa actual de Nya, el 66% está dedicado a la laguna.

¿Cuáles son las diferencias entre ambos desarrollos?

Cuando se anunció el proyecto, el principal atractivo era la marca Discovery, el entretenimiento que prometía detrás de la iniciativa y su enfoque de parque de aventuras. Pero cuando la cadena estadounidense se retiró, la identidad de la obra cambió. Ahora está orientado a una estructura de uso mixto con una importante cantidad de servicios cuya operación completa no se verá hasta, al menos, dentro de dos décadas.

En otras palabras, el principal cambio fue que perdió el componente del entretenimiento que aportaría Discovery, pero según los representantes de Nya, el enfoque original no cambió demasiado. A esto hay que añadir que en medio del ajuste ocurrió la pandemia, lo cual también frenó prácticamente todos los proyectos.

Otros desarrollos de la zona

Nya es uno de los ejemplos de inversiones millonarias en Guanacaste. Esta construcción se une a otros proyectos de un tamaño considerable como el hotel de lujo Waldorf Astoria, ubicado en Punta Cacique y cuya apertura se prevé para noviembre de este año, así como Nekajui, una residencia de Ritz-Carlton Reserve (una de las marcas más lujosas del portafolio de Marriott International), que se construye en la zona de Papagayo.

Hace poco más de dos años también inició operaciones Marina Flamingo en su primera etapa, una obra que busca sumar al crecimiento del turismo náutico en Costa Rica. Por otro lado, el proyecto de Zapotal Beach Club comprende 2.000 propiedades con vista al mar en el cantón de Nandayure, surge como una alternativa para viajeros de un poder adquisitivo alto que buscan experiencias únicas rodeados de naturaleza.

Entrevista. “Nya no es un proyecto de lujo”

EF conversó con Manuel Freer, CEO de Nya para conocer más detalles sobre el avance de este proyecto guanacasteco. Las expectativas son altas, especialmente por el impacto que puede generar en cuanto al desarrollo económico y generación de empleos de calidad.

Estamos seguros de que las fuentes de empleo y el crecimiento económico se materializaron gracias a la diversidad de experiencias que aportarán las 900 hectáreas de nuestro proyecto", afirmó Manuel Freer, CEO y cofundador de Nya.

¿Cuál es el público meta al que está apuntando Nya?

Nya no es un proyecto de lujo, Nya pretende ser un proyecto mucho más inclusivo, estamos atendiendo a todos los públicos metas, a costarricenses y extranjeros por igual y en varios sectores socioeconómicos, de nuevo, nuestro mercado de ventas no es turista de lujo, sino un turista más de clase media.

¿Cuál ha sido la relación de ustedes, por ejemplo, con las autoridades municipales y en general con el gobierno?

Con la municipalidad de Liberia hemos tenido una extraordinaria relación, ellos están al tanto del proyecto todo el tiempo mantenemos reuniones y le dan el apoyo y ahí no tenemos absolutamente ninguna queja también con el gobierno central, con casa presidencial mantenemos una comunicación constante y de mucho apoyo tanto con la casa presidencial como con algunos ministerios, como son el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Transportes. El proyecto no ha escapado a la burocracia y ese es el mayor obstáculo. Hemos tardado años en conseguir permisos en Setena y en el Ministerio de Transportes. Esa es la traba más grande, que de nuevo, no es exclusiva de este proyecto.

¿Son los proyectos de uso mixto, como Nya, el futuro para los desarrollos inmobiliarios?

Yo diría que debería ser el futuro, porque ese tipo de proyectos son los más beneficiosos para el ambiente. Si usted tiene todo resuelto en el mismo lugar, no tiene que moverse, puede vivir, trabajar y divertirse en un mismo punto.

Esa es la solución ideal, tanto para una adecuada calidad de vida como para disminuir la huella de carbono porque se disminuyen los transportes. Entonces, el país debería estar orientado en eso. Los planes reguladores municipales deberían fomentar los usos mixtos

¿Cuáles son los desafíos que ven para la provincia de Guanacaste?

Uno es infraestructura, a pesar de que existe la autopista hacia Liberia que conecta con Santa Cruz y Nicoya y que da acceso a los diferentes destinos turísticos, pero es una carretera muy vulnerable, es una carretera de dos carriles que ya está saturada en algunos puntos, es urgente ampliarla. Eso podría poner el aeropuerto internacional en jaque.

El otro es el empleo, las empresas tienen cierto recelo en instalaciones en Liberia porque creen que no van a encontrar el talento humano y el talento humano no se mueve si no se tienen los puestos de trabajo, entonces será un tema que irá sucediendo en forma orgánica.