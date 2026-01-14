El vínculo entre Bill Gates y la nueva terminal VIP que transformará el aeropuerto de Liberia

El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR) dejará de ser únicamente una puerta de entrada para el turismo y las aerolíneas comerciales de itinerario. El anuncio reciente de una nueva infraestructura dedicada a la exclusividad marca un nuevo punto para el sector inmobiliario y de servicios en el Pacífico Norte costarricense.

Guanacaste consolidó su posición como destino premium en el mercado global de jets privados tras años de crecimiento sostenido. Sin embargo, detrás del anuncio de la construcción de una terminal de lujo, existe un gigante logístico cuya identidad y alcance suelen ser desconocidos para el pasajero convencional.

Esta empresa no solo asume el financiamiento y la operación de la futura obra en suelo nacional, sino que representa la red de servicios en tierra más extensa del planeta. Su llegada a Costa Rica responde a una estrategia de expansión en América Latina, donde el flujo de viajeros de alto poder adquisitivo demanda estándares internacionales de rapidez y discreción.

Signature Aviation, con sede central en Orlando, Florida, es la compañía encargada de redefinir la experiencia VIP en el país. Para comprender el impacto de su presencia en Liberia, es necesario revisar su trayectoria centenaria y el respaldo financiero que hoy la sostiene.

La multinacional opera actualmente más de 200 ubicaciones distribuidas en 27 países de los cinco continentes. Su modelo de negocio se especializa en lo que la industria denomina Operadores de Base Fija (FBO, por sus siglas en inglés), brindando apoyo integral tanto a la aviación de negocios como a la privada y comercial.

Vistazo a lo que sería la nueva terminal en el aeropuerto de Liberia. (Cortesía /Cortesía Coriport)

Las raíces de la compañía se remontan a 1879 con la fundación de W. Wilson Cobbett Ltd, una firma industrial británica. Durante el siglo XX, la organización evolucionó mediante adquisiciones estratégicas hasta que en 1992 nació Signature Flight Support. Esta marca surgió de la fusión entre Page Avjet, experta en interiores de aeronaves ejecutivas, y Butler Fixed Base Operations.

La expansión continuó en 2015 con la compra de Landmark Aviation por $2.100 millones, una de las mayores operaciones en la historia de los servicios de aviación de negocios. No obstante, el hito financiero más relevante ocurrió en febrero de 2021, cuando la empresa pasó a manos privadas.

Un consorcio de alto perfil adquirió la totalidad de la firma en una operación valorada en $4.700 millones. Este grupo incluye a Blackstone Group, Global Infrastructure Partners y Cascade Investment, el fondo de inversión privado propiedad de Bill Gates.

Según datos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Costa Rica, el aeropuerto de Guanacaste recibía aproximadamente 100 vuelos privados al mes en 2021-2022. Esta cifra, aunque no reciente, establece una línea de base operacional.

En 2024, el aeropuerto registró casi 2 millones de pasajeros totales, un incremento del 16,08% respecto a 2023, y 27.643 operaciones (movimientos) totales, un aumento del 17,28% interanual.

La red de Signature Aviation gestiona servicios como repostaje de combustible sostenible y logística de aduanas para vuelos ejecutivos en 27 países. (Signature Aviation/Internet)

La llegada a Guanacaste se materializó mediante la planificación de la nueva Terminal de Aviación General y de Negocios (G&BAT). Este proyecto busca elevar la calidad del servicio para los visitantes que arriban en vuelos privados para disfrutar de la biodiversidad y las playas de la provincia.

El diseño arquitectónico de la futura terminal integra la estética regional de Guanacaste y el uso de materiales locales con criterios de conciencia ambiental. La infraestructura incluirá una sala VIP privada, salones de conferencias exclusivos y acceso directo desde la instalación hasta la rampa.

El monto exacto de inversión en Costa Rica no ha sido revelado públicamente.

Uno de los puntos clave del servicio será el trámite de aduanas e inmigración dedicado exclusivamente a la aviación privada, lo que evitará el contacto con el flujo de pasajeros comerciales. Además, el plan contempla estaciones de carga para vehículos eléctricos, alineadas con las metas de sostenibilidad del país.

La operación en Liberia ya inició mediante servicios de asistencia en tierra para todo tipo de aeronaves autorizadas, desde jets ejecutivos hasta vuelos de carga y militares. Para estas tareas, la multinacional exportó su “modelo operativo superior de hospitalidad”.

Costa Rica se consolidó en 2025 como el destino líder en América Latina para la migración de millonarios, con una proyección de 350 individuos de alto patrimonio neto (HNWI) relocalizándose al país en 2025, según el Henley Private Wealth Migration Report 2025. Este flujo representa $2.800 millones en patrimonio total ingresando al país.​

Entre 2014 y 2024, Costa Rica se posicionó como el séptimo mercado de crecimiento más rápido de millonarios a nivel global, con su población HNWI aumentando un 73%. Guanacaste específicamente experimentó un auge en propiedades de lujo, con desarrollos de marcas como The Ritz-Carlton Reserve, Waldorf Astoria y Four Seasons Papagayo.

El despliegue operativo en Costa Rica no lo realiza la empresa en solitario. Signature Aviation estableció una colaboración con Aerologística, firma costarricense especializada en servicios de apoyo en rampa, permisos y logística operativa en Centroamérica.

En cuanto a la edificación física, la construcción quedó a cargo de la empresa local Bambú Construcción. Se espera que el proyecto genere oportunidades de empleo en la zona desde la fase de obra hasta el inicio de la operación formal de la terminal, previsto para este año 2026.

El director ejecutivo de Signature Aviation, Tony Lefebvre, afirmó en el comunicado de prensa que esta colaboración con Coriport —concesionario del aeropuerto operado por VINCI Airports— “marca un cambio radical” en la experiencia VIP en el país. Según el ejecutivo, los huéspedes experimentarán un avance “en confianza y profesionalismo al llegar y partir de la región”.

Por su parte, el director ejecutivo de Coriport, César Jaramillo, acogió el anuncio como un “hito estratégico en la modernización” de la terminal. El jerarca señaló que la iniciativa refuerza el papel del aeropuerto como motor de desarrollo y conectividad internacional para el segmento de alto valor adquisitivo.

Más allá del lujo, la empresa destaca globalmente como el mayor distribuidor de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) con más de 50 millones de galones suministrados.

La inversión de Signature Aviation se suma a los esfuerzos de modernización de la infraestructura aeroportuaria nacional. El proyecto pretende establecer un nuevo estándar para los servicios de aviación privada en la región centroamericana, compitiendo por un pasajero que exige discreción y rapidez.

Como se detalló en la noticia, el aeropuerto Daniel Oduber de Guanacaste tendrá una nueva terminal privada en este 2026, la obra será financiada íntegramente por la multinacional. Las reservas para servicios de asistencia en la ubicación de Liberia ya se reciben por medio de los canales oficiales designados para la red Signature (lir@signatureaviation.com).

Con esta apuesta, Guanacaste no solo atrae capital extranjero, sino que integra a su oferta turística una infraestructura de clase mundial respaldada por algunos de los inversores más influyentes del sector financiero y tecnológico.