Negocios

¿Qué hace a una ciudad suroeste de China un lugar dinámico en negocios y economía? Así se aprovecha una ubicación estratégica

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Por Sergio Morales Chavarría

Una característica llamativa de China para los ojos costarricenses, es lo grande de sus ciudades. Sin embargo, la razón de esa grandeza va más allá de los millones de personas que viven en esos centros de población.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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