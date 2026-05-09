Negocios

¿Qué mueve la aguja en la venta de vehículos de segunda? Tecnología y nueva oferta cambian la dinámica en Costa Rica

La tecnología, la seguridad y sistemas de asistencia modificaron los parámetros que hacen de un vehículo de segunda una opción rentable a largo plazo

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Por Marcia Solano Miller

La decisión de comprar un vehículo de segunda ya no se explica solo por el precio; el mercado entró en una etapa de transformación donde la tecnología, la oferta de autos nuevos más accesibles y un consumidor más exigente están redefiniendo las reglas.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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