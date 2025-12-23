Negocios

¿Qué pasó con el turismo en Costa Rica durante el 2025? Resumimos un año de retos para el sector

En buena parte del año, una de las principales actividades económicas del país tuvo cifras negativas en visitación y otros elementos que ponían en riesgo la competitividad. Lo analizamos

Por Brandon Flores

El año 2025 se inscribirá en la historia del turismo costarricense como un periodo de intensa volatilidad, reajuste estratégico y crecimiento moderado, lejos del dinamismo exponencial visto en años previos. El sector, pilar de la economía nacional, ha navegado un entorno complejo marcado principalmente por la apreciación histórica del colón, la caída en la visitación extranjera en buena parte del año, movimientos hoteleros, cierres y llegadas de rutas aéreas y el desafío de la seguridad. El balance final del año es un testimonio de la resiliencia del país, pero también de la urgencia de medidas estructurales para blindar su competitividad frente a la región.








