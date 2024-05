¿Qué piensan las generaciones Z y millennials de la situación actual, el trabajo y la inteligencia artificial? ¿Cómo eso afecta a los negocios?

El panorama mundial está polarizado y convulso. La confusión, reina. A los problemas económicos, políticos, sociales, laborales y climáticos se le suma la rápida evolución y el impacto de la inteligencia artificial generativa (IAGen).

¿Qué piensan de todo eso dos de los más importantes grupos generacionales? ¿Cómo afecta eso a los negocios?

La firma Deloitte realizó la 13° edición de su encuesta generación Z y millennials con 23.000 personas encuestadas en 44 países y presentó su informe 2024 Gen Z and Millennial Survey: Living and working with purpose in a transforming world.

Conocidos también como nativos digitales o la generación Y, se considera millennials a las personas nacidas entre 1982 y 1994. La generación Z son las personas que nacieron desde alrededor de 1997 hasta 2012.

En ambos casos la tecnología forma parte de su día a día: todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla.

En Costa Rica sumarían casi 2,1 millones de estas personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de las cuales 52% pertenecen al primer grupo y el 48% al segundo.

Una observación necesaria: como en otros campos, buena parte de las tendencias observadas en las nuevas generaciones también se expanden poco a poco entre los otros grupos.

A nivel global estos son los resultados:

Economía y política

Poco menos de un tercio de la generación Z y los millennials creen que la situación económica en sus países mejorará.

Esto refleja el mayor optimismo que los encuestados sobre la economía desde el estudio de 2020 realizado justo antes de la pandemia.

El optimismo también se refleja en la perspectiva de ambas generaciones sobre su situación financiera personal, aunque la inseguridad financiera sigue afectando a estas generaciones pues 3 de cada 10 dicen que no se sienten financieramente seguros y 6 de cada 10 viven de un sueldo.

El costo de vida es su principal preocupación por encima de sus otras preocupaciones principales: el cambio climático, el desempleo, la salud mental y la delincuencia/seguridad personal.

El informe indica que hay cierta incertidumbre sobre las perspectivas sociales y políticas. Sólo una cuarta parte de los encuestados cree que la situación política y social mejorará en su país durante el próximo año.

Trabajo

Casi todos los miembros de estas dos generaciones (86%) quieren un trabajo impulsado por un propósito y no temen rechazar oprtunidades que no se alinean con sus valores (hasta 50%).

Tener un sentido de propósito es clave para la satisfacción y el bienestar en el lugar de trabajo.

Y cada vez más, estas generaciones están dispuestas a rechazar asignaciones y empleadores basándose en su ética o creencias personales.

Las razones para rechazar a un empleador o una asignación incluyen factores como tener un impacto ambiental negativo o contribuir a la desigualdad a través de prácticas no inclusivas, y factores más personales como la falta de apoyo al bienestar mental de los empleados y al equilibrio entre vida personal y laboral.

Clima

La sostenibilidad ambiental sigue estando entre las principales prioridades de la Generación Z y de los millennials.

Es una preocupación personal que constantemente les pesa mucho: aproximadamente 6 de cada 10 miembros de ambos grupos dicen que se han sentido preocupados o ansiosos por el cambio climático en el último mes.

La mayoría de ellos toman medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente y sienten que los gobiernos deberían desempeñar un papel más importante a la hora de presionar a las empresas para que aborden el cambio climático.

Asimismo, consideran que las empresas pueden y deben hacer más para que los consumidores tomen decisiones de compra más sostenibles.

Proteger el medio ambiente es el desafío social donde los encuestados sienten que las empresas tienen la mayor oportunidad de impulsar el cambio.

Casi la mitad cambió o planea cambiar de trabajo o industria debido a sus preocupaciones climáticas y una mayoría están dispuestos a pagar para comprar productos ambientalmente sostenibles (64%), al tiempo que una cuarta parte cambiaron su relación con una empresa debido a sus prácticas no ambientales.

IAGen

Las percepciones positivas sobre IAGen aumentan con una mayor experiencia práctica, pero también aumentan las preocupaciones en el lugar de trabajo

Entre ambas generaciones, los usuarios frecuentes de esta tecnología tienen más probabilidades de creer que tendrá efectos positivos en su trabajo y mejorará su equilibrio entre vida personal y laboral.

Pero cuanto más utiliza IAGen un encuestado, más probable es que también tenga algunas preocupaciones, como creer que la nueva tecnología provocará la eliminación de puestos de trabajo, dificultará que las generaciones más jóvenes ingresen a la fuerza laboral o que se tendrá que encontrar oportunidades laborales que sean menos vulnerables a la automatización.

En respuesta a este tipo de preocupaciones, ambas generaciones están pensando en cómo adaptarse, centrándose en el reciclaje profesional y la formación.

(Los resultados son similares a los revelados por la encuesta de la Universidad de Costa Rica sobre la inteligencia artificial en cuanto a que conforme aumenta el conocimiento de la tecnología también los temores.)

Futuro del trabajo

El trabajo sigue siendo clave para el sentido de identidad de la generación Z y, más aún, para el de los millennials. Los empleos ocupan el segundo lugar de importancia y de relación después de amigos y familiares.

La gran diferencia respecto a generaciones anteriores (los baby boomers, por ejemplo) es que estos dos grupos de la generación Z y los millennials están más centrados en mantener un equilibrio positivo entre el trabajo y la vida personal.

Tienen, además, una fuerte preferencia por el trabajo flexible, lo que impulsa una mayor demanda de empleos a tiempo parcial, opciones de trabajo compartido y modelos como semanas laborales de cuatro días para los empleados de tiempo completo.

Estas tendencias y demandas también influyen en lo que eligen como carreras profesionales, donde se inclinan por campos basados en preocupaciones ambientales o que creen que serán menos vulnerables a la automatización.

Salud mental

Solo alrededor de la mitad de la Generación Z (51%) y los millennials (56%) califican su salud mental como buena o extremadamente buena.

Los niveles de estrés siguen siendo altos: el 40% de la Generación Z y el 35% de los millennials dicen que se sienten estresados la mayor parte del tiempo.

Hay varios factores que originan el estrés. ¿Cuáles son?

—El trabajo: aproximadamente un tercio de las personas encuestadas dice que su trabajo y el equilibrio entre vida personal y laboral contribuyen en gran medida a sus niveles de estrés. Se le suman las largas jornadas laborales y la falta de reconocimiento.

—Finanzas y bienestar familiar: las preocupaciones financieras y el bienestar familiar son factores estresantes importantes.

Una buena parte de las personas (54%) cree que sus empleadores se toman en serio la salud mental.