Negocios

¿Qué tanto peso tiene el café y el mercado de Costa Rica para Starbucks? Vicepresidente de la marca para Latinoamérica responde

Conversamos con Ricardo Arias-Nath, vicepresidente de Starbucks para Latinoamérica y el Caribe en su reciente visita a Hacienda Alsacia

Por Brandon Flores

Starbucks ha reiterado la importancia estratégica del mercado latinoamericano en su modelo de negocio, donde cuenta con presencia en 26 países y más de 1.800 tiendas. El objetivo principal de la cadena es fortalecer su concepto de “tercer espacio”, que trasciende el mero punto de venta.








Hacienda AlsaciaStarbucks Costa RicaRicardo Arias-Nath
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

