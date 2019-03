“3- Reinventar el empaque: Aquí viene la inversión más importante. Queremos reinventarnos como tal y ofrecerle al consumidor muchas alternativas donde de hecho no usen plástico y no usemos empaque. Llamamos a esta estrategia Beyond the bottle (Más allá de la botella), e incluye opciones como SodaStream, donde (el consumidor) tiene la máquina para hacer sus productos gasificados en casa, o DrinkFinity, que es un kit de cápsulas de sabor y envases reutilizables. Hay muchas alternativas que estamos buscando para que el consumidor no necesariamente tenga que usar el producto de plástico”.