¿Quiénes están detrás de Sojitz Corporation, la empresa que compró el 25% de Veinsa en Costa Rica?

Detrás del logo azul de Sojitz, el conglomerado japonés que acaba de asomarse al negocio automotor costarricense, no hay una familia protagonista ni un apellido rimbombante, sino una compleja constelación de bancos, fondos de inversión y ejecutivos que toman decisiones a miles de kilómetros de San José.

En Tokio, en salas de juntas muy lejos de las vitrinas donde se exhiben los vehículos nuevos en Curridabat o La Uruca, se define parte del futuro de Veinsa y, con ello, una porción del rumbo del mercado automotor en Costa Rica.

¿Quiénes están detrás de Sojitz?

Sojitz Corporation pertenece a una especie muy japonesa de corporación: las “sogo shosha”, grandes casas de comercio que combinan financiamiento, logística, desarrollo de proyectos y participación accionaria en empresas de todo el mundo.

En este modelo, la figura del “dueño” clásico casi desaparece: la empresa cotiza en la Bolsa de Tokio y su capital está repartido entre bancos custodios, fondos de inversión y gestores de activos que administran recursos de aseguradoras, fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales.

En el caso de Sojitz, los mayores paquetes accionarios están en manos de entidades financieras japonesas que actúan como fiduciarias de terceros, mientras que la conducción estratégica recae en un equipo de alta gerencia encabezado por un presidente y CEO y un chairman del consejo.

Son ellos quienes ejecutan la visión corporativa de largo plazo: identificar mercados con potencial, asociarse con jugadores locales relevantes y construir plataformas regionales en sectores donde Japón ve oportunidades de expansión, entre ellos energía, infraestructura y, cada vez más, movilidad.

Esa lógica explica por qué un conglomerado con negocios que van del acero a las energías renovables termina mirando hacia una agencia automotriz costarricense. Para Sojitz, Veinsa no es solo un distribuidor más, sino un punto de entrada a un mercado estable, con alto nivel de bancarización, reglas relativamente claras y un ecosistema automotor que ya empezó a experimentar el giro hacia la electrificación.

Veinsa Motors y su casa matriz, AGE Holding, son el resultado de décadas de trabajo de la familia Aizenman en el negocio automotor. (Cortesía/Veinsa Motors)

La apuesta por Veinsa y el rol de AGE Holding

Del lado costarricense, el socio es todo menos anónimo. Veinsa Motors y su casa matriz, AGE Holding, son el resultado de décadas de trabajo de la familia Aizenman en el negocio automotor. Desde la representación de marcas tradicionales hasta la expansión a servicios de movilidad y logística, el grupo ha construido una posición de peso en el mercado nacional y una plataforma que mira a la región.

La operación mediante la cual Sojitz adquiere el 25% de Veinsa no desplaza a los dueños locales, sino que reconfigura el mapa accionario: AGE Holding mantiene el control mayoritario, mientras la firma japonesa entra como socio estratégico con asiento en la mesa donde se toman las decisiones de largo plazo.

Para la familia Aizenman, significa sumar músculo financiero, acceso a nuevos fabricantes y capacidad para estructurar proyectos regionales; para Sojitz, supone ganar presencia en un mercado donde ya circulan miles de vehículos de marcas asiáticas y donde la electrificación empieza a consolidar ganadores.

El acuerdo también envía una señal al resto del sector: el negocio automotor dejó de ser un asunto exclusivamente local. La escala, el acceso a capital y la habilidad para operar cadenas regionales de suministro y servicio comienzan a separar a quienes podrán competir en la próxima década de quienes quedarán reducidos a nichos.

Un conglomerado global mirando a un mercado pequeño

Visto desde Tokio, Costa Rica es un mercado pequeño en términos absolutos, pero estratégico en varios frentes. Es una economía abierta, con acuerdos comerciales, un sistema financiero relativamente robusto y un consumidor acostumbrado a financiar la compra de vehículos a plazos largos. Eso la convierte en un laboratorio atractivo para modelos de negocio ligados a movilidad, crédito, seguros y servicios asociados al parque vehicular.

Al mismo tiempo, el país ha asumido metas de descarbonización ambiciosas y ofrece incentivos fiscales parciales para la importación de vehículos eléctricos y tecnologías limpias. En ese contexto, la presencia de un conglomerado como Sojitz —que a nivel global ya participa en proyectos de energía renovable, infraestructura de carga y soluciones de movilidad eléctrica— deja abierta la puerta para que la relación con Veinsa vaya mucho más allá de vender autos y repuestos.

Lo que está en juego, en realidad, es quién va a controlar las diferentes capas de la movilidad del futuro: desde la representación de marcas hasta la infraestructura de carga, los servicios conectados, el manejo de datos de flotas y los esquemas de suscripción o “pago por uso” que empiezan a aparecer en otros mercados. La entrada de Sojitz al accionariado de Veinsa es la señal más clara hasta ahora de que esos debates ya no se están teniendo solo en Costa Rica.

El mercado automotor en un punto de inflexión

El movimiento accionarial llega en un momento en que el mercado automotor costarricense parece estar cambiando de fase. Tras años de fuerte crecimiento y registros récord de importaciones de vehículos nuevos, los últimos periodos han mostrado señales de desaceleración y mayor madurez: el consumidor está más informado, los ciclos de compra se alargan y la sensibilidad al precio —incluido el costo del financiamiento— es más evidente.

Al mismo tiempo, la composición del parque vehicular empieza a transformarse. Los autos eléctricos y los híbridos ganan terreno, impulsados por la combinación de incentivos, mayor oferta de modelos y un discurso público cada vez más enfocado en la descarbonización. Las marcas chinas, en particular, han aprovechado este contexto para avanzar con fuerza, ofreciendo vehículos eléctricos a precios relativamente más accesibles que sus competidores tradicionales y obligando a los distribuidores establecidos a replantear sus estrategias.

En este escenario, jugadores como Veinsa se ven presionados a actualizar su portafolio, invertir en capacitación técnica, ampliar su cobertura de servicio y explorar alianzas tecnológicas y financieras. Un socio como Sojitz puede marcar la diferencia a la hora de traer nuevas marcas, negociar condiciones con fabricantes asiáticos, estructurar financiamientos verdes o incluso participar en proyectos de infraestructura de carga.

Más que una venta de acciones

A primera vista, la noticia puede leerse como una transacción más: una empresa japonesa compra el 25% de una agencia automotriz costarricense. Pero el trasfondo es más amplio. Significa que el mercado local ha alcanzado un tamaño, una complejidad y un nivel de sofisticación suficientes como para atraer la atención de conglomerados globales que no se mueven por operaciones menores.

También revela una tendencia: las empresas familiares que han dominado el negocio automotor en Costa Rica comienzan a abrir su capital y a compartir el control con socios extranjeros que aportan no solo dinero, sino capacidades difíciles de replicar internamente. En el corto plazo, el consumidor seguirá viendo vitrinas, promociones y modelos similares; en el mediano, la huella de esas decisiones se verá en la oferta de vehículos eléctricos, en la calidad del servicio, en los esquemas de financiamiento y en la manera en que se concibe la movilidad en el país.