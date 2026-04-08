Negocios

¿Quiénes están detrás de Sojitz Corporation, la empresa que compró el 25% de Veinsa en Costa Rica?

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Por Redacción EF

Detrás del logo azul de Sojitz, el conglomerado japonés que acaba de asomarse al negocio automotor costarricense, no hay una familia protagonista ni un apellido rimbombante, sino una compleja constelación de bancos, fondos de inversión y ejecutivos que toman decisiones a miles de kilómetros de San José.








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Redacción EF

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