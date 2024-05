¿Quiere ser piloto o tripulante de cabina? Esta es la oferta de carreras y precios en Costa Rica

Vivir viajando y obtener ingresos por eso puede ser un sueño para muchos. Ser piloto o tripulante de cabina en una reconocida aerolínea puede ser el trabajo perfecto, pero lo cierto es que se requiere una importante inversión para obtener la licencia respectiva o bien prepararse como auxiliar de vuelo.

La oferta académica también incluye carreras relacionadas con aviones pero desde otro punto de vista, ya que no va a estar a bordo de la aeronave: se trata de la especialidad en mantenimiento de aeronaves y también despachadores aéreos, que son el enlace entre los pilotos y los controladores aéreos, pues sus responsabilidades incluyen, entre otras cosas, la preparación del plan de vuelo.

Para saber cuánto cuesta estudiar la carrera de piloto comercial, tripulante de cabina, técnico en mantenimiento de aeronaves y despachadores de vuelos, El Financiero investigó los precios en las nueve escuelas autorizadas General de Aviación Civil (DGAC), aunque no todas respondieron.

Para este artículo no se tomó en cuenta las carreras relacionadas con manejo de drones ni vehículos aéreos no tripulados. En el caso de la preparación para piloto, es importante destacar que también se ofrece la opción de obtener la licencia privada, que requiere menos horas de vuelo y por ende su costo también es menor.

Un punto que tienen la mayoría de estas carreras es que necesitan una preparación teórica sobre elementos básicos de vuelo, funcionamiento de las aeronaves, aerodinámica y hasta atención de emergencias.

Los auxiliares de vuelo o tripulantes de cabina deben cuidar cada detalle previo al despegue de la aeronave. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

A continuación el resumen de los cursos y sus precios. La información se obtuvo de los sitios web y de llamadas a los centros de enseñanza.

Piloto comercial de avión

Actualmente siete escuelas tienen disponible la carrera para obtener la licencia de piloto comercial. La duración es variable pues va a depender en gran medida del tiempo en el que el estudiante complete las horas de vuelo, cuyo precio inicia en aproximadamente $180 y de ahí va subiendo dependiendo del tipo de aeronave.

Típicamente el aprendiz debe tener entre 40 y 50 horas para obtener la licencia de piloto privado, para posteriormente completar un número similar en lo que se denomina vuelo por instrumentos, es decir sin referencias visuales fuera de la aeronave.

El último eslabón previo a la obtención de la licencia es volar en la modalidad multimotor, pero cada uno de estos procesos debe ser avalado por exámenes teóricos y prácticos que son supervisados por un funcionario de Aviación Civil.

Aensa

La Academia de Enseñanza Aeronáutica (Aensa) tiene disponible el curso para obtener la licencia de piloto comercial con un costo total de $21.942 impuestos incluídos (i.i.). El programa se divide en la fase teórica ($1.587 i.i.) y la práctica ($20.355 i.i.).

Durante seis meses el estudiante recibirá el curso teórico necesario, mientras que la fase práctica consta de 40 horas para piloto privado y otras 40 en la modalidad de vuelo por instrumento y al menos 100 como piloto al mando.

Para más detalles y requisitos sobre el programa, puede consultar este enlace. La escuela está ubicada en el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas.

Aerobell

En el caso de esta escuela de aviación, sí tienen disponible el curso para piloto, sin embargo, en el sitio web no se detalla el costo y la empresa tampoco respondió las llamadas telefónicas que se realizaron al número registrado.

En su página de Internet hay más información sobre la oferta académica.

Aeroformación

En esta academia, la etapa teoría del curso de piloto comercial tarda un semestre, con un precio total de $1.622 (i.i.), Por su parte, la modalidad práctica se divide en dos etapas de simulación y otras dos fases de horas reales de vuelo, para un precio total de $18.700 (i.i).

Los interesados en completar este programa deben presupuestar al menos $20.969. Esta escuela aeronáutica está ubicada en Sabana Norte y para más información y requerimientos de matrícula puede consultar su página web.

CPEA Flight School

En el Centro Profesional de Enseñanza Aeronáutica (CPEA) la etapa teórica tiene una duración de 14 meses y una semana, mientras que la práctica va a depender de qué tan rápido se completen las horas, que en esta academia son mínimo 190, de las cuales 150 son para la licencia comercial.

En este caso el costo total de la carrera es de $38.668 (i.i.). Para conocer más sobre la carrera y la oferta académica del centro en este enlace.

ECDEA

En la Escuela Costarricense de Aviación (ECDEA) el estudiante debe pasar por la etapa técnica que se demora ocho meses y tiene un costo de $1.700 incluyendo los $100 de matrícula, mientras que la práctica consiste en 200 horas de vuelo divididas en varias etapas.

El precio de las horas va desde los $185 hasta los $220. El desglose completo de la carrera lo puede encontrar en este link.

Learn Aviation Academy

Esta institución oferta la carrera de piloto comercial en su página web, sin embargo, al cierre de edición de este artículo no brindaron información sobre el plan de estudios de estudios ni precios.

IFA

El Instituto de Formación Aeronáutica (IFA) ofrece un programa que combina tanto lo técnico como lo práctico, ya que desde el primer módulo se incluye tiempo de vuelo. Al revisar la proforma y sumar los costos de los rubros, el costo total de la carrera es de $48.595.

La información completa sobre los costos se puede consultar en esta dirección electrónica.

“No es un misterio para nadie que esta carrera es de alto sacrificio económico y financiero; no obstante, yo no nací en una familia de muy alto nivel adquisitivo y yo empecé trabajando en varias trasnacionales para poder pagar las famosas horas de vuelo, con grandísima perseverancia, constancia y motivación después de 10 años logré terminar la carrera y poder seguir persiguiendo ese sueño de niño”, dijo el capitán Esteban Arguedas, quien hace poco concluyó su preparación como piloto.

Un piloto debe superar varias etapas antes de recibir su licencia comercial, lo más importante son las horas de vuelo (Shutterstock). (Shutterstock)

Tripulantes de cabina

Otra carrera relacionada con la aviación es la de tripulante de cabina o auxiliar de vuelo. Este tipo de profesional atiende los requerimientos de los pasajeros desde que abordan y otras funciones en el aire.

Estos funcionarios deben cumplir con ciertos requisitos en cuanto a presentación personal y otras habilidades como hablar un segundo idioma y saber nadar.

En el país hay dos escuelas que imparten estos cursos y se enfocan principalmente en dos modelos de aviones: Airbus A320 y Boeing 737. Los detallamos.

CPEA

En esta institución los interesados en optar por la carrera de tripulante tienen dos alternativas: el modo intensivo, que tarda seis meses y otra alternativa que se demora 11 meses. En el primer caso se debe cancelar la matrícula, que son $230 y las mensualidades que son $251, ya con impuestos incluidos. La otra opción cancela la misma matrícula y cuotas de $137 al mes.

Para más información sobre el curso puede acceder a este sitio web.

IFA

El instituto ofrece la carrera con una duración de 9 meses, en los cuales se cancela matrícula, uniforme, los cursos de habilitación de Airbus A320 y Boeing 737 y el derecho de graduación. Tiene un costo de ¢1.930.000.

Todos los detalles sobre los aranceles del programa los puede revisar aquí.

Mantenimiento de aeronaves

Si bien Aviación Civil reporta tres escuelas autorizadas para impartir esta carrera, es de la que menos información hay: ya que en Coopesa no lo están brindando en este momento, mientras que en HI Aviation School la carrera se anuncia en su sitio web pero al momento de contactar a los números registrados no hubo respuesta.

Por otra parte, en Learn Academy también está disponible la carrera. Aquí se detallan los requerimientos del curso y si bien se consultó precios y detalles, al cierre de esta edición la empresa no había compartido la información.

En las instalaciones de la Cooperativa de Servicios Agroindustriales (Coopesa), hay personal dedicado a la reparación y el mantenimiento de aeronaves, una carrera que viene en auge. (Rafael Pacheco Granados)

Despachadores de vuelos

El profesional responsable de la supervisión y control de todos los factores que influyen en la seguridad y eficiencia de un vuelo. Prácticamente es un piloto en tierra. Esta es la oferta de las escuelas autorizadas por la DGAC.

AENSA

Quienes deseen cursar esa carrera en Aensa obtendrán el título como técnico encargado de operaciones de vuelo. Es una carrera de 280 horas donde se abordan los temas teóricos de la habitación.

El costo es de $3.204 impuestos y matrícula incluidos. Si quiere conocer más sobre esta alternativa, puede consultar aquí.

CPEA

En esta escuela el técnico cuesta $2.040 y se puede cancelar en cuotas de $255 durante los ocho meses de duración del programa. Además la matrícula tiene un precio de $230.

Los requisitos y otros puntos clave de la carrera están disponibles aquí.

Learn Academy

De acuerdo con Aviación Civil, Learn Academy está autorizada para impartir el programa de despachador de vuelo en el país. Al cierre de edición, la empresa no había compartido los costos del curso.

Si bien estas son carreras que requieren de una inversión considerable, especialmente la de piloto, algunas escuelas ofrecen a los interesados facilidades de pago, que entre otras opciones incluye financiamiento con entidades bancarias o con la Comisión Nacional de Préstamos Estudiantiles (Conape).

¿Cuánto es el salario en estas carreras?

El salario es otro de los puntos a tener en cuenta para quienes estudian una de estas carreras, especialmente después de realizar una inversión económica considerable. En este negocio, la clave es la experiencia y cuanto más bagaje tenga el profesional, mayores serán sus ingresos.

De acuerdo con Carlos Zúñiga, experto en reclutamiento de personal para aerolíneas, en el caso de los pilotos tienen un margen mayor al momento de buscar opciones laborales, ya sea que se queden en el país y laboren para una aerolínea local o de charters o bien, busquen una comercial a nivel internacional.

En promedio, según Zúñiga, un copiloto con 250 horas de experiencia puede iniciar ganando ¢1.100.000 mensuales mientras que un piloto con 10 años de experiencia puede ganar unos ¢5.000.000 al mes.

También, en el caso de las aerolíneas domésticas que utilizan unidades más pequeñas, se puede iniciar con un salario de ¢350.000 en adelante.

Por su parte, en el caso de los tripulantes de cabina pueden empezar a trabajar con un salario base que ronda entre los ₡650.000 y ₡1.100.000. Cada aerolínea tiene su propio criterio de selección de personal pero es conocido que tienen que cumplir con características físicas preestablecidas por la compañía aérea.

¿Hay muchos o pocos pilotos?

Según datos de la DGAC, desde 2019 hasta el pasado 1.° de mayo se habían entregado 240 licencias para pilotos comerciales, siendo el 2022 el año en el que más se otorgaron.

Por otro lado, después de la pandemia ha aumentado la cantidad de licencias entregadas a pilotos estudiantes por la entidad. Solo el año pasado fueron 202.

¿Es un nicho dominado por hombres?

Lo más común en las aerolíneas es que los puestos de capitán y primer oficial de vuelo sean ocupados por hombres mientras que los de auxiliares de vuelo por mujeres. Según Alina Nassar, de la firma Nassar Abogados y expresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres en Aviación (IAWA por sus siglas en inglés), aún falta dar mayor visibilidad a la aviación como una opción profesional para la mujer.

“Nuestro sector de aviación es todavía relativamente pequeño y que debe trabajarse no solo en propiciar el crecimiento que permita abrir más oportunidades sino también en los aspectos que ya mencioné de atracción, retención y promoción. Eso pasa por flexibilidad, eliminar cualquier brecha salarial por género y otra serie de políticas a lo interno de las organizaciones”, consideró Nassar.

Entre las razones por las mujeres dejan la aviación destacan la discriminación implícita de género, la falta de oportunidades en el sector y poca flexibilidad para combinar la vida profesional y laboral, según una investigación de la IAWA en 2021.