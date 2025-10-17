¿Quiere trabajar en una de las diez empresas con mejor reputación en Costa Rica? Vea cómo puede aplicar

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) presentó la novena edición de su ‘ranking’ Merco Empresas Costa Rica, que reconoce a las compañías con mejor reputación corporativa en el país durante el 2025.

La clasificación general de las diez primeras posiciones la integran la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, BAC, Florida Ice and Farm Company (Fifco), Grupo Purdy, Coca Cola Femsa, Intel, AutoMercado, Walmart, Pozuelo y Nestlé.

Si está buscando una oportunidad de empleo, estas empresas tienen procesos de reclutamiento abiertos continuamente en sus plataformas digitales. A continuación, se explica cómo aplicar a un puesto en cada una de ellas.

Dos Pinos

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos centraliza sus oportunidades laborales en el portal en línea. Una vez allí, los interesados solo deben buscar las opciones disponibles en Costa Rica y el sistema los desplegará.

Al momento de cerrar este artículo, se mostraban 47 ofertas disponibles principalmente en el nivel operativo.

BAC

Las vacantes de BAC Credomatic se encuentran al ingresar a la sección de “Oportunidades Laborales” en su sitio web. La plataforma permite filtrar las vacantes por país.

Cuando se redactó este artículo, la página mostraba 18 puestos de trabajo disponibles, de los cuales 14 tenían la opción de realizar teletrabajo. Las vacantes son variadas, pues van desde ingeniería en software hasta analistas de datos e impuestos.

Fifco

Florida Ice and Farm Company gestiona sus oportunidades de empleo en la sección “Carreras” de su sitio web. Al seleccionar “Trabaje con nosotros”, los interesados pueden acceder a un portal donde se enumeran todos los puestos disponibles.

Como este es un negocio regional, se debe seleccionar Costa Rica para conocer las ofertas en suelo nacional. Al hacer la consulta, el sistema mostraba 35 puestos disponibles en distintas categorías y en varias zonas del país. Para aplicar, se selecciona el puesto y se inicia el registro con un correo electrónico, sin necesidad de crear una cuenta previamente.

Grupo Purdy

Los interesados en trabajar en Grupo Purdy deben dirigirse a la sección “Gente Purdy” de su página web, lo que redirige al portal de reclutamiento Harvie. En la opción “Ver vacantes”, se despliegan los puestos disponibles, así como sus ubicaciones.

En este momento, el sitio muestra más de 20 puestos abiertos, como choferes, asesores, asistentes o auxiliares. Al lado derecho de cada puesto, hay otro enlace disponible para aplicar a cada uno, así como los requisitos.

Coca Cola - Femsa

Para aplicar en una de las empresas más reconocidas en el segmento de bebidas, debe ingresar a su portal de empleo y seleccionar Costa Rica para conocer qué hay disponible.

Al 17 de octubre había dos puestos abiertos: ayudante de repartidor en Cartago y Coordinador de Producción en Coronado.

Intel

En el caso de esta firma tecnológica, al cierre de edición de este artículo tenía solo un puesto disponible para Costa Rica: “Commodity Manager”. No obstante, a través de su sección de empleo, se van cargando las oportunidades que surjan, solamente se deben filtrar por país.

AutoMercado

Para conocer las vacantes disponibles en esta cadena de supermercados costarricense, solo debe dirigirse a su sitio web y dar clic en la pestaña “Trabajá con nosotros”. Ahí se desprenden las opciones disponibles y en qué zonas se encuentran.

Al hacer la consulta para este artículo, se mostraban 125 puestos abiertos, entre ellos panaderos, cajeros, auxiliares, entre otros.

Walmart

Si bien esta cadena de supermercados no revela cuántas oportunidades tiene disponibles, sí mantiene sus procesos de selección constantemente abiertos, consultando la sección de Empleo en su página de Internet.

Allí los usuarios pueden seleccionar su área de interés para trabajar, ya sea en puestos administrativos, plantas, tiendas o centros de distribución. Una vez allí, el interesado deberá completar la información requerida para cada uno de los puestos.

Pozuelo

Pese a que en el sitio web de Pozuelo y Grupo Nutresa (firma propietaria de la empresa) aparece la opción de empleos, al ingresar a los enlaces no aparecen vacantes para el mercado nacional.

Nestlé

La última empresa del “top 10” es Nestlé y actualmente tiene una vacante disponible para Costa Rica. Para revisarla, hay que acceder a la pestaña Empleos en el sitio web de la compañía.

En este caso el puesto que oferta es el de Especialista en Café y en la misma pestaña se muestran los requisitos y los pasos para aplicar.