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¿Quiere trabajar en una de las empresas con mejor reputación de Costa Rica? Conozca cómo postularse

Conozca cuáles son las 10 empresas con mejor reputación corporativa en Costa Rica según el ranking Merco y descubra los pasos para aplicar a sus vacantes de empleo.

Por Randall Corella Vargas

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¿Busca dar el siguiente salto en su carrera profesional y unirse a una organización líder? En octubre pasado, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) dio a conocer la décima edición de su ranking Merco Empresas, revelando cuáles son las compañías con mejor valoración, estabilidad y clima laboral en Costa Rica.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.