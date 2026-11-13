¿Quiere trabajar en una de las empresas con mejor reputación de Costa Rica? Conozca cómo postularse

¿Busca dar el siguiente salto en su carrera profesional y unirse a una organización líder? En octubre pasado, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) dio a conocer la décima edición de su ranking Merco Empresas, revelando cuáles son las compañías con mejor valoración, estabilidad y clima laboral en Costa Rica.

En la nueva lista de Merco destacan las diez organizaciones con más alta reputación corporativa en el país. El liderato lo ocupa BAC con una puntuación perfecta de 10.000, seguido por Dos Pinos (9.784) y Grupo Purdy (8.701).

El exclusivo grupo de las diez primeras lo completan Heineken Costa Rica, Auto Mercado, Coca-Cola Femsa, Café Britt, Grupo Nutresa, Intel Costa Rica y Walmart.

Si busca nuevas oportunidades laborales, formar parte de estas planillas es un atractivo para el talento nacional, no solo por su solidez de marca, sino por sus prácticas de recursos humanos. Además, mantienen procesos de contratación abiertos, por lo que, a continuación, le detallamos cómo postularse en cada una de ellas:

BAC

Para consultar las plazas vacantes, debe ingresar al apartado de “Oportunidades Laborales” en su sitio web. Esta herramienta permite clasificar y filtrar las opciones de empleo según el país. El abanico de plazas suele incluir perfiles que van desde analistas de datos hasta posiciones administrativas con posibilidad de teletrabajo.

Sucursal de BAC en la rotonda de La Bandera, San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dos Pinos

Las ofertas de empleo de esta cooperativa se gestionan de forma centralizada en su sitio web oficial de reclutamiento. Las personas interesadas únicamente requieren realizar la búsqueda filtrando por Costa Rica para que la plataforma muestre las alternativas vigentes, orientadas a perfiles operativos, logísticos y administrativos.

Grupo Purdy

Quienes tengan interés en trabajar para esta empresa deben ingresar al apartado “Gente Purdy” dentro de su página web. Desde ahí serán redirigidos al sitio de reclutamiento Harvie, donde podrán revisar las plazas disponibles, sus ubicaciones exactas y los enlaces directos con los requisitos de aplicación.

Heineken Costa Rica

La cervecera canaliza sus ofertas de empleo a través de sus canales digitales oficiales bajo el identificador “Reclutamiento.HeinekenCR”. Además, las posiciones, que abarcan desde roles de distribución hasta administrativos, son publicadas en plataformas como LinkedIn, correos institucionales de recursos humanos y portales de trabajo nacionales.

Auto Mercado

La cadena nacional de supermercados mantiene un activo proceso de contratación visible en plataformas como Indeed u Opcionempleo, además de sus canales propios. Suelen abrir posiciones para auxiliares, servicio al cliente, carnes y cajas, con un volumen de contratación que aumenta significativamente mediante puestos temporales para fin de año.

Coca Cola - Femsa

Para aplicar a un puesto en esta empresa, el candidato debe acceder a su portal de empleo institucional. Una vez allí, solamente tiene que seleccionar a Costa Rica en el buscador para verificar las oportunidades laborales vigentes y subir su hoja de vida.

Café Britt

Las oportunidades de empleo en esta empresa abarcan vacantes en áreas operativas, tiendas, servicio al cliente y puestos ejecutivos. La compañía utiliza redes sociales como LinkedIn y plataformas reconocidas de reclutamiento como Computrabajo e Indeed para publicar sus requerimientos, donde los interesados pueden aplicar y seguir el estado de su postulación.

Local de Café Britt en Multiplaza Escazú. (Alonso Tenorio)

Grupo Nutresa

La multinacional, que agrupa a marcas como Pozuelo, busca perfiles especializados en ingeniería, tecnología, operaciones y trade marketing. Sus vacantes actuales se difunden en portales corporativos y redes como LinkedIn y BeBee, donde se detallan los requisitos técnicos y académicos exigidos para cada posición.

Intel Costa Rica

En el caso de esta firma tecnológica, los procesos de contratación se mantienen abiertos de forma continua en la sección de empleo de su página de Internet. A medida que surgen necesidades, se van cargando las oportunidades; el usuario solo debe filtrar por país, crear un usuario e ingresar su currículum.

Walmart

Esta multinacional cuenta con una alta demanda de personal, realizando incluso jornadas presenciales de reclutamiento. Adicionalmente, concentra una gran cantidad de vacantes para sus distintos formatos (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí, Palí) a través de su sitio web y la plataforma Computrabajo, permitiendo a los usuarios buscar opciones según localidad y cargo.