Negocios

Radiografía del pollo frito en Costa Rica: el tablero que deja la salida de Pollo Granjero

Analizamos la salida de la marca de origen guatemalteco, así como las de otras marcas en el pasado y cuáles actores se quedan como protagonistas principales en este segmento

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Por Brandon Flores

La reciente noticia del cierre de las operaciones de Pollo Granjero en Costa Rica no es un evento aislado, sino el capítulo más reciente de una larga y compleja historia de reestructuraciones en el sector de las comidas rápidas.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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