Ranking Merco 2025: ¿Cuáles empresas escalaron y cuáles cayeron en el listado de reputación corporativa?

De las 100 empresas que conforman la clasificación solo ocho mantuvieron el mismo puesto que el año pasado, mientras que 11 nuevas entraron al listado

Por Brandon Flores

A mitad de semana Merco Costa Rica presentó la edición 2025 (y novena general) del ranking de empresas con mejor reputación corporativa. Por quinto año consecutivo la Cooperativa Dos Pinos fue elegida como la mejor, seguida del BAC y en tercer lugar Florida Ice and Farm (Fifco).








