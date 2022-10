Real Madrid-Barcelona: ‘El Clásico’ español en números de negocio

El Real Madrid CF y FC Barcelona se enfrentarán, este 16 de octubre, en una nueva versión de ‘El Clásico’ español. Los equipos de la capital y de la Ciudad Condal llegan empatados en puntos, en lo más alto de la tabla de posiciones, y el partido de este domingo podría dejar a uno solo de los dos en lo más alto del torneo local.

Fuera de las canchas, Madrid y Barça son dos de los 15 equipos deportivos más valiosos del mundo –y los únicos relacionados con el fútbol en esa lista–; sin embargo, su realidad financiera es muy distinta en la actualidad.

Dos gigantes Copiado!

Hablar de Real Madrid y Barcelona es hacer referencia a los dos equipos de fútbol más valiosos del mundo, según la revista Forbes. Los informes públicos de esta publicación asignan un valor de $5.100 millones a los blancos y de $5.000 millones a los culés.

Esos valores solo son superados por equipos de fútbol americano, béisbol o baloncesto estadounidenses, como los Dallas Cowboys ($8.000 millones), los New York Yankees ($6.000 millones) o los New York Knicks ($5.600 millones), por poner algunos ejemplos.

¿Qué pasa en FC Barcelona? De “quiebra contable” a “palancas” financieras, a fichajes históricos de jugadores que no pueden inscribir

Los equipos españoles, sin embargo, cuentan con la particularidad de que no son sociedades anónimas sino que pertenecen a miles de socios. Es decir, se gestionan a través de asambleas y estatutos internos, no cuentan con acciones acumulables, sus ganancias se capitalizan y no son propiedad de una persona o empresa en particular, aunque tienen presidentes y estructuras de dirección bien definidas.

¿Y qué pasa por cada rubro de valoración? Los derechos televisivos del Barça se tasan en $61 millones más que los del Madrid. Sin embargo, el valor comercial y de marca del equipo blanco supera en unos $176 millones, en conjunto, al de los catalanes.

En cuanto al valor de las taquillas, los azulgranas sacan la delantera y su valuación es mucho mayor que la del Madrid (casi el doble), con un estadio que permite la entrada de casi 20.000 personas más por encuentro. No obstante, los ingresos por entradas a estadios apenas representan una porción marginal del valor de los clubes en términos generales: 1,2% para Madrid y 2,5% para Barcelona.

Diferentes estados de negocio Copiado!

A pesar de los montos en que se valoran ambos equipos, la situación entre ambos clubes es muy distinta hoy día.

El Real Madrid registró ingresos por $761 millones al cierre de la temporada 2021-2022 y el Barcelona por $692 millones, pero la desventaja del equipo azulgrana radica en sus gastos operativos.

Si se descuentan los gastos y la depreciación de activos, para obtener el resultado de operación de cada club, el Real Madrid alcanzó $90 millones en la última temporada; mientras que el Barcelona más bien perdió $17 millones.

El vicepresidente del club catalán, Eduard Romeu, aseguró en octubre pasado que la situación del Barça mejoraría en los próximos años, pues existen obligaciones contractuales muy caras con futbolistas que están cerca de desaparecer (en los próximos dos años). Según declaraciones suyas que recientemente recogió la AFP, el club hoy gasta unos $648,4 millones en salarios de futbolistas, cuando lo ideal sería unos $493 millones anuales.

Para hacer frente al desajuste actual, el club culé ha tenido que acudir a financiamiento y activar “palancas financieras”; es decir, vender parte de su valor potencial futuro para adelantar ingresos. Por ejemplo, cedió un 25% de sus derechos televisivos de los próximos 25 años al fondo Sixth Street Partners.

Dos del top-15 Copiado!

Los históricos clubes españoles de fútbol son los únicos de ese deporte que entran en la lista de 15 equipos de cualquier disciplina más valiosos del mundo. Esa lista la componen principalmente equipos de fútbol americano. como los Cowboys, los Patriots, los Rams, los Giants o los Bears.

En materia de fútbol, al Madrid y al Barcelona apenas le siguen de lejos los gigantes del fútbol ingles: Manchester United y Liverpool, valorados en $4.600 millones y $4.450 millones, respectivamente, según Forbes.

Más lejos todavía aparecen el Bayern Múnich y el Manchester City.

Es imposible predecir con estos números cuál será el resultado de ‘El Clásico’. Pero sí se puede afirmar que el partido de este domingo hará posarse sobre el mismo césped a las dos camisetas más valiosas en el mundo del fútbol.