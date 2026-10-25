Negocios

¿Recibe pagos de negocios y transacciones personales en un mismo número Sinpe? Cómo ordenar los cobros ante el nuevo registro en Hacienda

La propuesta busca identificar los números utilizados en actividades económicas. Especialistas destacan la importancia de respaldar cada movimiento y piden claridad sobre los procedimientos y las sanciones

Por Brandon Flores

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Una persona vende un producto y recibe el pago por un número asociado a Sinpe Móvil. Más tarde, en ese mismo número, un familiar le devuelve dinero y otro cliente deposita un abono. Los tres movimientos aumentan el saldo de la cuenta, pero no tienen el mismo origen.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.