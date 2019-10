Un ejemplo de moda es si tengo que hacer la distribución física de productos y seguro es muy rentable hacerla con camiones propios, porque minimizo costos, pero si hay incertidumbre, es mejor subcontratar una actividad que no es esencial en mi modelo de negocio y que si se da la venta se la pago a un tercero, me cuesta más pero genero margen y genero flujo, y si no se da la venta no lo tengo que pagar y no consumo flujo".