RED506 2025: Líderes regionales de Microsoft explicarán cómo la IA transforma la creación del contenido

Tres líderes globales de Microsoft expondrán el potencial de la IA en la creación de contenido en la 14.ª edición de RED506. El evento se llevará a cabo este martes 11 de noviembre en el hotel Crown Plaza y las entradas ya están a la venta en Special Ticket

Por Andrea Mora Zamora

Lo que hasta hace unos años parecía ciencia ficción hoy es una realidad: la Inteligencia Artificial (IA) está transformando el marketing en todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción.








