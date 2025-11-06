RED506 2025: Líderes regionales de Microsoft explicarán cómo la IA transforma la creación del contenido

Lo que hasta hace unos años parecía ciencia ficción hoy es una realidad: la Inteligencia Artificial (IA) está transformando el marketing en todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción.

Hoy, con la IA como aliada, la creación de imágenes, videos, textos y conceptos completos en cuestión de minutos es posible, y las marcas deben adaptarse rápidamente a esta nueva era.

Este será el tema que expondrán los líderes globales de Microsoft en la 14.ª edición de RED506, que se realizará este martes 11 de noviembre en el Hotel Crowne Plaza, en Sabana Norte.

El espacio estará a cargo de Didier Mora, Director of Azure Go-to-Market de Microsoft Américas y experto en IA; Viviana González, Corporate Data Senior Director de Microsoft Latam y líder de Data Cloud & AI Platforms para el segmento Corporate en América Latina; y Jessica Mayoral, Social Media Lead de Microsoft Américas, responsable de la estrategia y el contenido de más de 27 canales en cuatro idiomas.

La conferencia llevará por título: “Inteligencia Artificial: transformando la creación de contenido, Microsoft” y en ella “exploraremos cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo el mundo del contenido y el marketing de marca”, indicó Mora en entrevista con El Financiero.

“Compartiremos cómo estamos viviendo esta transformación desde dentro de Microsoft y por qué la IA se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier profesional de contenido, desde freelancers hasta grandes equipos de marketing”.

La 14.ª edición de RED506 se llevará a cabo este martes 11 de noviembre en el hotel Crown Plaza y las entradas ya están a la venta en Special Ticket. (Shutterstock/Shutterstock)

Durante el encuentro, los asistentes aprenderán cómo la IA generativa puede convertirse en un aliado creativo que acelera el trabajo "sin perder autenticidad".

“Veremos ejemplos reales de marcas globales que ya están creando imágenes, videos, textos y conceptos completos en minutos, así como técnicas prácticas para aprovechar herramientas como Microsoft Copilot, Azure AI y Microsoft Designer”, amplió el ejecutivo. “De esta forma, la audiencia descubrirá cómo estas tecnologías permiten pasar de la idea al arte final con una velocidad que antes simplemente no era posible, manteniendo la coherencia de marca y elevando la calidad de las campañas”.

La charla también profundizará en cómo estas herramientas están revolucionando la distribución del contenido, al permitir personalizar mensajes para diferentes públicos, optimizar los horarios de publicación, gestionar comunidades en redes sociales e identificar tendencias en tiempo real.

“Quienes asistan aprenderán cómo usar la IA para llegar a la audiencia correcta, en el momento preciso y con el mensaje adecuado, multiplicando el impacto de cada pieza creada. Además, mostraremos cómo estas capacidades mejoran la eficiencia de los equipos, reducen costos y permiten enfocarse en la estrategia y la creatividad”, añadió Mora.

Finalmente, los participantes obtendrán una visión clara de lo que viene:

“Un futuro en el que los creadores de contenido trabajarán en dupla con la IA para producir experiencias más inmersivas, personalizadas y emocionalmente relevantes. La sesión ofrecerá no solo inspiración, sino también un toolkit concreto de aplicaciones, buenas prácticas y casos de uso que podrán aplicar desde el día siguiente. La meta es que salgan de esta charla con la certeza de que la IA no reemplaza su talento… lo amplifica”, concluyó el expositor.

El evento se llevará a cabo este martes 11 de noviembre, de 1 a 6 de la tarde, en el Hotel Crowne Plaza en Sabana Norte.

Las entradas están disponibles a través de SpecialTicket, en el enlace https://www.specialticket.net/event-details/655. Los asistentes con entrada VIP recibirán un resumen ejecutivo exclusivo del estudio, al finalizar el evento.

Para más información, las personas interesadas pueden escribir a eventosef@nacion.com.