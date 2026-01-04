Negocios

Remates de automóviles del BAC: varios Audi en la lista; vea los precios

Por Redacción EF

BAC Credomatic mantiene disponible su catálogo de vehículos nuevos Audi 2025, el cual incluye modelos sedán, SUV y versiones deportivas, tanto de combustión como eléctricas. Los precios van desde los $43.000 hasta los $252.000, según el modelo y la configuración.








