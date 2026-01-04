Remates de automóviles del BAC: varios Audi en la lista; vea los precios

BAC Credomatic mantiene disponible su catálogo de vehículos nuevos Audi 2025, el cual incluye modelos sedán, SUV y versiones deportivas, tanto de combustión como eléctricas. Los precios van desde los $43.000 hasta los $252.000, según el modelo y la configuración.
Modelos disponibles
Audi RS3 Sedán 2025
Precio base: $122.500
Sedán con motor a gasolina de cinco cilindros y 2.500 cc, turbo intercooler, 400 hp y torque de 500 Nm a 2.250 rpm. Incorpora transmisión S Tronic de siete velocidades.
Audi Q6 e-tron 2025
Precio base: $77.500
Versión 45, 100 % eléctrica, con batería de 83 kWh, tracción trasera, potencia de 292 hp en modo Launch Control y par máximo de 450 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Audi RSQ8 2025
Precio base: $252.000
SUV deportivo con motor V8 de 4.000 cc, biturbo de geometría variable, 640 hp y torque de 850 Nm. Utiliza transmisión Tiptronic de ocho velocidades.
Audi S3 Sedán 2025
Precio base: $82.000
Motor a gasolina de cuatro cilindros y 2.000 cc, con 333 hp y torque de 420 Nm. Transmisión S Tronic de siete velocidades.
Audi A3 Sportback 2025
Precio base: $46.500
Motor a gasolina de 1.400 cc, 150 hp y torque de 250 Nm. Transmisión automática de ocho velocidades.
Audi A3 Sedán 2025
Precio base: $47.500
Misma motorización del A3 Sportback, con transmisión automática de ocho velocidades.
Audi A5 Sedán 2025
Precio base: $72.500
Motor a gasolina de 2.000 cc con inyección directa FSI, potencia de 150 hp y torque de 280 Nm.
Audi A6 Sportback e-tron 2025
Precio base: $87.000
Vehículo 100 % eléctrico con batería de 100 kWh, tracción trasera, potencia de 381 hp en modo Launch Control y torque de 565 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos.
Audi Q2 2025
Precio base: $43.000
SUV compacto con motor a gasolina de 1.400 cc, 150 hp y torque de 250 Nm. Transmisión automática de ocho velocidades.
Audi Q3 2025
Precio base: $49.500
Motor a gasolina de 1.400 cc y 150 hp, con transmisión S Tronic de seis velocidades. Disponible también en versión quattro con motor de 2.000 cc.
Audi Q3 Sportback 2025
Precio base: $54.000
Comparte especificaciones con el Audi Q3, con opción de tracción quattro y motor de mayor cilindrada.
Audi Q5 2025
Precio base: $75.500
Motor a gasolina de 2.000 cc, 252 hp y torque de 370 Nm, con transmisión S Tronic de siete velocidades y tecnología híbrida ligera (MHEV).
Audi Q5 Sportback 2025
Precio base: $84.500
Misma motorización del Q5 tradicional, con diseño Sportback y tecnología MHEV.
Audi Q7 2025
Precio base: $115.000
Motor a gasolina de 2.000 cc, 252 hp y torque de 370 Nm. Incorpora transmisión Tiptronic de ocho velocidades y tracción quattro permanente.
Audi Q8 2025
Precio base: $138.500
SUV con motor diésel V6 de 3.000 cc, potencia de 286 hp y torque de 600 Nm. Incluye transmisión Tiptronic, tracción quattro y tecnología híbrida MHEV.
Audi SQ7 2025
Precio base: $178.000
Motor V8 biturbo de 4.000 cc, con 507 hp y torque de 770 Nm. Utiliza transmisión Tiptronic de ocho velocidades.
Según indicó la entidad financiera, todos los modelos permiten la opción de cotización directa y forman parte del catálogo de vehículos nuevos disponible en línea a través de BAC Credomatic.