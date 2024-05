Requisitos para empleos: este es el perfil que se requiere para laborar en construcción, manufactura y agricultura

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), basado en la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel) 2023 dio a conocer los perfiles y requisitos necesarios para laborar en los sectores de construcción, manufactura y agricultura.

El informe detalla las áreas con mayor número de vacantes, las expectativas de contratación para los próximos años y las habilidades y niveles de educación necesarios para optar por estos empleos.

Además, se destaca que en cuanto a expectativas de contratación para los próximos tres años, las mayores opciones están en el sector construcción, ya que el 41,7% de los comercios pretende ampliar su fuerza de trabajo, en manufactura lo hará un 38,2% y en agricultura un 19,3%

LEA MÁS: ¿En cuántas actividades se reporta menos crecimiento de la producción y en cuántas hay menos ocupación?

El Financiero resumió los datos más relevantes y los presenta desglosados por actividad económica.

Construcción

La mayoría de actividades —un 64,7%— de este sector tienen al menos un puesto laboral donde es necesario contar con educación superior. Mientras tanto, en el 33,8% de los establecimientos no se necesita preparación académica. Ahora bien, en estos casos no significa que no se requiere leer o escribir para laborar en el puesto, sino que no existe un requisito mínimo.

Repasamos en el siguiente gráfico el grado de escolaridad requerido en el sector construcción.

Además, las áreas de formación técnica más frecuentemente solicitadas en los establecimientos son Contabilidad, Electricidad y Secretariado, mientras que para los puestos con escolaridad superior las carreras universitarias más solicitadas son Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Contaduría, Arquitectura e Ingeniería Industrial.

Por otra parte, sólo en una de cada diez ocasiones se contrataría a una persona sin experiencia en tareas de construcción. En el 50% de los casos se necesitan certificaciones y requisitos adicionales donde los más comunes son la licencia de conducir, conocimiento básico de cómputo, flexibilidad de horarios, disponibilidad para trasladarse dentro o fuera del país, incorporación al respectivo colegio y vehículo propio.

LEA MÁS: ¿Cuántas personas con empleo están buscando otro trabajo?

En cuanto a habilidades físicas más solicitadas destacan la fuerza física para realizar una labor o mover una carga y la capacidad para cumplir esa tarea el mayor tiempo posible o bajo condiciones adversas. Por otra parte, en el 19,3% de los establecimientos existe al menos un puesto de trabajo asalariado en el que se solicita el idioma inglés.

Manufactura

En esta actividad económica un 28,8% de los consultados indicó que tiene trabajadores activos sin escolaridad, mientras que en el 40% de los puestos es indispensable poseer un técnico principalmente en fabricación de papel y productos derivados, así como en equipos eléctricos, informáticos, electrónicos y de óptica, donde el indicador es de 7 de cada 10 establecimientos.

Asimismo, el 80% de las actividades en este sector se busca personal experimentado. Lo más común es que soliciten de uno a tres años de bagaje profesional.

El 60,8 % de los establecimientos en el sector de manufactura que tienen al menos una vacante la consideran difícil de ocupar principalmente porque los postulantes no cumplen con las habilidades que se solicitan (Fotografía ilustrativa. Cortesía Livistona Desing).

Otro punto que llama la atención es que el 96,9% de los puestos laborales solicita al trabajador distintas habilidades blandas siendo las principales: compromiso para finalizar la tarea asignada, buena actitud, trabajo en equipo, buenas relaciones laborales y liderazgo de grupos o proyectos.

En cuanto a las capacidades técnicas demandadas destacan manejar vehículos y equipos; conocimientos básicos de informática, manejo de datos numéricos y realización de múltiples cálculos matemáticos básicos.

Agricultura

Particularmente en esta actividad económica es donde menos escolaridad se requiere para trabajar. Según la encuesta, el 49,4% de los establecimientos cuenta con al menos un puesto de trabajo en el que no se requiere escolaridad alguna, mientras que en un 56,4% con puestos en los que se requiere escolaridad primaria, ya sea completa o incompleta.

LEA MÁS: ¿Qué tan grave es la falta de inglés en Costa Rica para conseguir trabajo?

Otro dato llamativo es que solamente el 9,9% de los establecimientos dedicados a tareas agrícolas cuenta con al menos un puesto de trabajo remunerado donde se requiere el manejo del idioma inglés y la mayor demanda de trabajadores que manejen este segundo idioma se da en la región Central.

Por otra parte, sólo el 28,3% pide educación superior para optar por un puesto. Seguidamente el panorama completo.

En cuanto a la experiencia laboral, el 62,6% de las actividades necesitan personal con rodaje en puestos relacionados, mientras que un 78,5% se requiere entre uno y tres años de antecedentes laborales. Destaca que en tres de cada diez casos se contrata a personas con menos de un año de experiencia.

Cada vez menos personas se interesan en actividades agrícolas y por eso se dificulta ocupar las vacantes disponibles en estas actividades. (Rafael Pacheco Granados)

Según la encuesta se detalla también qué tanta posibilidad tienen estos puestos de realizar teletrabajo: solo un 6,9% en el sector agro lo pueden hacer, un 12,4% en actividades de manufactura y un 27,8% en actividades relacionadas a construcción.

¿Escasez de mano de obra?

La Enadel 2023 identificó cuál de estos tres sectores tiene mayores vacantes y más posibilidades de contratar en los próximos meses. Aproximadamente el 6,5% de los establecimientos en el sector agro tiene por lo menos un puesto de trabajo disponible, mientras que manufactura y construcción tienen cifras muy similares: 16,1% y 16,7% en su orden.

Por otro lado, las cifras revelan que para los empleadores está siendo complicado encontrar el talento adecuado para las plazas vacantes: en construcción, un 68,2% de los establecimientos tiene al menos un puesto libre que no ha podido ocupar por falta de capacidad de los oferentes. En el caso de manufactura el dato es del 60,8% y en el sector agro baja al 36,5%.

LEA MÁS: Estas son las probabilidades de encontrar empleo en Costa Rica según cálculos del Banco Central

La mayoría de estos puestos vacantes han sido difíciles de ocupar principalmente por tres motivos: los candidatos no cumplen con las habilidades requeridas, no tienen experiencia suficiente y porque no hay suficientes personas interesadas en el puesto.

La estimación del total de establecimientos, según el INEC, fue de 2.075 para el sector Agropecuario, 2.725 para el sector Manufactura y 873 para Construcción.