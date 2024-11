Restaurante en Los Yoses es elegido como el #25 mejor de Latinoamérica y ‘El Mejor de Costa Rica’ en la lista ’50 Best’

Este martes, desde Río de Janeiro, en Brasil, se reveló el listado de los mejores 50 restaurantes de América Latina y un local costarricense se ubicó entre los mejores 25 lugares.

Se trata de Sikwa Restaurante , ubicado en Los Yoses, creado por el chef Pablo Bonilla.

La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 se construye a través de un proceso de votación que reúne a 300 expertos, incluyendo chefs, restauranteros, críticos gastronómicos y viajeros gourmet. Cada votante nombra diez restaurantes, de los cuales al menos cuatro deben estar fuera de su propio país, para reflejar la diversidad regional.

La marca ‘50 Best’ fue creada en 2002 por la compañía de medios británica William Reed.

Los votos, que son confidenciales y verificados independientemente, se renuevan en un 25% cada año para asegurar una visión fresca y representativa de la excelencia culinaria en Latinoamérica.

Este es el tercer año consecutivo en el que Sikwa destaca en este listado. Su primera incursión fue en el 2022, cuando fue ubicado en el lugar 86 y en la clasificación de 2023 ocupó el puesto 47.

El establecimiento, se ha caracterizado por su identidad de cocina ancestral costarricense, es decir, rescatar los ingredientes tradicionales del país y utilizarlos en recetas preparadas con las nuevas tendencias y técnicas culinarias.

Recientemente el restaurante cerró durante un mes para remodelar el local. Ahora se ubica en el espacio contiguo al que se encontraban previo al cierre, ya que la idea era crear un espacio más íntimo y cercano entre los clientes y el equipo de cocineros.

Otra de las novedades fue que se ajustó el menú a la carta, ampliando las opciones. Incluso Bonilla reveló que tuvieron que abrir un poco el concepto e incorporar nuevos platillos, por ejemplo los cortes de carne. Eso sí, de acuerdo con el fundador, seguirán utilizando un 99% de ingredientes costarricenses en sus preparaciones, a excepción del aceite de oliva.

La nueva propuesta de platillos tendrá siete entradas, seis fuertes y cuatro postres. Mientras que el menú de degustación tiene un precio cercano a los ȼ50.000.

A nivel centroamericano otros lugares destacados fueron Cantina de Tigre en Panamá, lugar 40, Mercado 24 de Guatemala, puesto 39. El primer lugar del 2024 lo ocupó el restaurante argentino Don Julio, el segundo puesto fue para el peruano Maido y el tercero para el colombiano El Chato.

Así se ve la cocina abierta del restaurante Sikwa, luego de la renovación y reapertura en este noviembre del 2024.

Costa Rica aumenta su presencia

Este año Costa Rica sumó a su segundo representante en este prestigioso listado gastronómico: el restaurante Conservatorium, ubicado en Ciudad Colón, fue directamente al lugar 70. Este establecimiento fue fundado en el 2020 por los chefs Henry Quesada, Kid Mey Chan y Aldo Elizondo.

Con su laboratorio de Investigación y Desarrollo —el primero en Costa Rica y la región dedicado exclusivamente a la exploración culinaria— el restaurante ha innovado en la creación de productos únicos como: fermentados, destilados y preparados especializados que aportan un sello distintivo a sus platos, elevando la experiencia de cada comensal. Uno de sus valores agregados es su enfoque de Asador Creativo, con un especial énfasis en cortes de carne premium, entre los que se incluye un proceso de secado de 100 días logrando texturas y sabores únicos.

A finales de junio pasado, El Financiero conversó con Lucia Barrios, periodista y jurado del Latin America’s 50 World Best y adelantó que Conservatorium tenía un concepto interesante para ser parte de la lista, al igual que Al Mercat en Dota y Silvestre, en San José.

“Lo que pasa en Costa Rica es lo que pasa en el resto de la región y es que al final somos pequeños en comparación con México y los gigantes del sur como lo son Perú, Brasil, Argentina y Colombia, entre otros. Eso significa que no estamos en el “top of mind” como destino gastronómico del público más amplio internacional y necesitamos que nos conozcan para poder figurar más ya que los votantes están regados por toda América Latina y no en un solo país ó región. A pesar de eso, Centroamérica sí tiene muchos restaurantes en la lista en relación al tamaño de sus países y en relación a lo jóven que es la escena gastronómica en comparación a otros destinos, incluyendo el reducido tamaño de la oferta existente y el reducido tamaño del mercado de comensales que tenemos”, explicó Barrios en ese momento.

El chef Pablo Bonilla, de Sikwa Restaurantes, recibió el premio en Rio de Janeiro.