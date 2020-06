“El gobierno tiene que tomar las medidas. Hay que llamar a la conciencia a los empresarios, y a la gente. Eso sí, también necesitamos más consideración en el cobro del agua, que aumenta aunque no operemos, y la Municipalidad no quiere bajar impuestos. Creo que va a ser un latigazo muy fuerte y no sé como están haciendo los que alquilan, los que tienen deudas. No sé si van a poder sobrevivir”, lamentó Cascante.