Negocios

‘Revenge Quitting’ y ‘Job Hugging’: el pulso emocional que desafía la productividad en Costa Rica

Especialistas advierten sobre un ecosistema de trabajo estresado por la inteligencia artificial, estructuras organizacionales más planas y una crisis de lealtad que está transformando la forma de renunciar y de liderar

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Por Brandon Flores

Actualmente, el mercado laboral en Costa Rica y el mundo no sólo lidia con la tarea de mantener a sus trabajadores comprometidos, sino con una evolución ruidosa y emocional del descontento: el Revenge Quitting (renuncia por venganza) y el Job Hugging (aferrarse al empleo por miedo). La estabilidad laboral, que alguna vez fue el norte de cualquier profesional, se ha transformado en una moneda de doble cara.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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