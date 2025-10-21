Negocios

Rutas aéreas fugaces en Costa Rica: cuáles se cancelaron y qué revelan sobre el mercado nacional

Desde el 2022 a la fecha se han cancelado nueve conexiones aéreas que en su momento se pensaron como rutas permanentes, incluso apenas meses después de ser anunciadas. De esas suspensiones, cuatro se dieron a conocer entre agosto y octubre de 2025. Exploramos las razones detrás de esta situación

Por Brandon Flores

El 2025 no está siendo un año sencillo para el turismo nacional. No solo en la mayoría de meses las estadísticas oficiales indican que menos turistas extranjeros están llegando en comparación con el 2024, sino que, paralelamente, en las últimas semanas varias aerolíneas han anunciado la suspensión de rutas directas a Costa Rica, las cuales, en algunos casos, fueron lanzadas apenas a principios del año.








