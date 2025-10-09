Segunda cancelación de Avianca: quitará una conexión directa entre Costa Rica y Centroamérica que empezó en mayo

La aerolínea Avianca recientemente anunció la cancelación de su servicio directo entre San José y San Juan, en Puerto Rico, pero no será la única que suspenderá este mes de octubre. El próximo jueves 23 quitará un servicio directo entre el Juan Santamaría y una capital centroamericana.

Se trata de la conexión entre San José y Managua, Nicaragua, la cual empezó a operar en mayo de este año con cuatro frecuencias a la semana.

De acuerdo con la aerolínea, los motivos de la cancelación son los mismos que los de la ruta a San Juan, ya que hacen una revisión constante de la red para poner la capacidad de aeronaves en aquellas rutas que tienen más demanda por parte de los clientes.

En otras palabras, la ruta no tuvo la ocupación esperada y por ello optaron por cancelarla.

Estos anuncios de Avianca se unen a los de Volaris y su reciente suspensión del vuelo sin escalas entre San José a Tulum; al de GOL Linhas Aéreas y la cancelación del servicio entre San José y Sao Paulo; y, más recientemente, al de Wingo que quitará la ruta de San José y Bogotá, que operaba desde el 2019.

Dos rutas anunciadas por Avianca para este año han sido canceladas tras pocos meses de operar. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Con este movimiento, las compañías COPA y Sansa continuarán volando directo a la capital nicaragüense.

En el caso de COPA tiene vuelos los lunes, jueves y viernes; por su parte, Sansa vuela de lunes a viernes.

