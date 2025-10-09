Negocios

Segunda cancelación de Avianca: quitará una conexión directa entre Costa Rica y Centroamérica que empezó en mayo

El último vuelo será el 23 de octubre

Por Brandon Flores

La aerolínea Avianca recientemente anunció la cancelación de su servicio directo entre San José y San Juan, en Puerto Rico, pero no será la única que suspenderá este mes de octubre. El próximo jueves 23 quitará un servicio directo entre el Juan Santamaría y una capital centroamericana.








