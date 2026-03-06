Negocios

‘Senior Living’: El negocio que crecerá con el envejecimiento y que Costa Rica explora de forma limitada

El auge de desarrollos verticales y complejos modernos contrasta con la escasez de alternativas habitacionales pensadas para quienes superan los 65 años.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Mientras los proyectos inmobiliarios proliferan en Costa Rica con grandes torres y comodidades que llaman la atención de los adultos jóvenes, la oferta exclusiva para adultos mayores escasea en el territorio nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Senior LivingAdultos mayoresViviendaEspecial Bienes Raíces 2026
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.