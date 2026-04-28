Negocios

Shift Porter Novelli y “El Financiero” lanzan nuevo índice para medir la influencia de las marcas en Costa Rica

¿Cómo medir la reputación de su empresa sin encuestas? El Financiero y Shift Porter Novelli traen la respuesta

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Por Mathew Chaves

La firma de comunicación Shift Porter Novelli, en una alianza estratégica con El Financiero, anunció el desarrollo de un nuevo instrumento para medir la influencia de las marcas que operan en el mercado costarricense mediante el análisis directo de información.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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