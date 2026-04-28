Shift Porter Novelli y “El Financiero” lanzan nuevo índice para medir la influencia de las marcas en Costa Rica

La firma de comunicación Shift Porter Novelli, en una alianza estratégica con El Financiero, anunció el desarrollo de un nuevo instrumento para medir la influencia de las marcas que operan en el mercado costarricense mediante el análisis directo de información.

El proyecto, denominado Brand Influence Index, pretende alejarse de mediciones tradicionales de reputación empresarial basadas en encuestas de percepción subjetivas, para enfocarse en la recolección de datos sobre el comportamiento de los consumidores en distintos canales.

El primer informe de este índice está programado para el segundo semestre del 2026.

El comunicado señala que la herramienta rastreará las señales reales de confianza de los usuarios, la conversación pública que generan las empresas y los patrones de consumo de contenido de las audiencias para establecer la posición de cada firma en el mercado local.

El análisis de datos masivos permitirá a las gerencias de mercadeo en Costa Rica identificar si su inversión se traduce en influencia real bajo criterios técnicos. (Shutterstock/Imagen)

“El Brand Influence Index nace de una convicción: la influencia no se opina, se mide. Las marcas que hoy lideran la conversación no son necesariamente las más grandes”, señaló el director ejecutivo de la agencia Shift Porter Novelli, Rodrigo Castro.

El comunicado añade que el objetivo es contar con un instrumento que demuestre esa relevancia social con datos concretos. Este enfoque busca brindar mayor certeza a las gerencias comerciales al momento de definir sus estrategias de posicionamiento.

Por su parte, el equipo editorial de El Financiero aportará su experiencia en el análisis del sector de negocios y las tendencias macroeconómicas. Esta participación tiene como fin contextualizar los hallazgos brutos dentro del entorno comercial e industrial de Costa Rica.

EF también tendrá la responsabilidad de divulgar los resultados finales del estudio. Los reportes periódicos y sus respectivos análisis estarán disponibles para nuestros lectores en las diversas plataformas informativas, tanto en la versión impresa como digital.

El Financiero se suma a esta iniciativa para aportar su trayectoria en información económica y de negocios. (Mayela López)

Herramientas globales como Brandwatch o plataformas especializadas brindan reportes parecidos bajo el formato de suscripciones pagas. Sin embargo, en el territorio costarricense no existía hasta la fecha un registro sistemático de este tipo con un alcance de cobertura nacional.

Los encargados del proyecto anticipan que la investigación evidenciará una migración de la confianza de los consumidores hacia creadores de contenido de nicho. Además, se espera confirmar la necesidad de establecer tácticas de mercadeo más segmentadas para cada tipo de cliente.

Otra de las tendencias que el estudio pretende auditar es la transición del mercadeo tradicional hacia esquemas más estratégicos y cuantificables. La herramienta evaluará cómo se construye esa cercanía entre el cliente y la empresa en un escenario digital.

“Las métricas con las que tradicionalmente se ha medido la reputación se quedaron cortas frente al ecosistema actual. El Brand Influence Index es nuestra respuesta”, justificó la vicepresidenta sénior de la agencia de relaciones públicas Shift Porter Novelli, Gabriela Piedra.

La agencia promotora de esta herramienta busca posicionarse como una firma consultora que combina el análisis de datos con el diseño de estrategias comerciales, con la intención de asistir a sus clientes en el manejo de crisis y el fortalecimiento de su imagen institucional.

Esta primera entrega del índice será de acceso gratuito para los aliados estratégicos de las firmas desarrolladoras. El proyecto se enmarca dentro de una iniciativa regional que pretende documentar las transformaciones en la comunicación corporativa de toda la zona continental.