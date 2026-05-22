Si le gustaría trabajar en PriceSmart, conozca cómo y cuándo aplicar por un puesto de empleo en su próximo supermercado

La cadena de supermercados PriceSmart prepara su próxima apertura en Costa Rica, específicamente en San Carlos, y por ello estará reclutando personal para distintas vacantes disponibles.

La empresa tendrá una feria de empleo el próximo 8 de junio en el hotel El Tucano, en San Carlos, a partir de las 8 a.m. y hasta las 4 p.m.

Los interesados podrán llevar su hoja de vida impresa o bien compartirlo sancarlosreclutamiento@pricesmart.com. Ahí también podrán conocer más detalles sobre las vacantes disponibles.

PriceSmart llegará este año a 10 clubes en Costa Rica con la apertura de su sede de San Carlos. Será, junto con la de Liberia, la segunda fuera de la Gran Área Metropolitana.

PriceSmart está reclutando personal para su próxima apertura en San Carlos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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