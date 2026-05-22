Negocios

Si le gustaría trabajar en PriceSmart, conozca cómo y cuándo aplicar por un puesto de empleo en su próximo supermercado

Feria de empleo será el próximo 8 de junio

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Por Brandon Flores

La cadena de supermercados PriceSmart prepara su próxima apertura en Costa Rica, específicamente en San Carlos, y por ello estará reclutando personal para distintas vacantes disponibles.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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