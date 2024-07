Southwest empezará a vender asientos numerados en 2025. ¿Subirán las tarifas de los boletos?

Debido a problemas financieros, la aerolínea Southwest empezará a vender sus vuelos con número de asiento a sus pasajeros por primera vez desde su fundación en 1970. Anteriormente, la empresa aplicaba la política de asientos abiertos, es decir, el pasajero podía sentarse en cualquier puesto de la aeronave.

Este cambio será efectivo a partir del 2025, pero no será la única medida de Southwest en su afán de mejorar financieramente. También cobrará por los lugares con mayores espacios para las piernas e incorporará vuelos nocturnos.

Según un comunicado de prensa de la aerolínea, una investigación interna reveló que el 80% de los clientes actuales y un 86% de los potenciales, prefieren un asiento asignado, especialmente por el hecho de evitar aglomeraciones durante el embarque.

De esta forma cada vez más aerolíneas adoptan un modelo hacia uno más “a la carta”, en el cual el pasajero paga por lo que quiere agregar durante su vuelo.

“Pasar a asientos asignados y ofrecer opciones de espacio para las piernas premium será un cambio transformador que afectará a casi todos los aspectos de la compañía. Aunque nuestro modelo único de asientos abiertos ha sido parte de Southwest Airlines desde nuestros inicios, nuestra investigación exhaustiva y reflexiva deja en claro que esta es la opción correcta, en el momento correcto, para nuestros clientes, trabajadores y accionistas”, dijo Bob Jordan, CEO de Southwest.

La aerolínea es reconocida también porque permite que sus pasajeros viajen con dos maletas documentadas sin cargo adicional, eso sí la capacidad máxima es de 50 libras por cada una y no más de 62 pulgadas de tamaño (largo por ancho por alto). Aparte se incluye una pieza de equipaje de mano y un artículo personal sin costo.

En el aire están incluidos refrescos y entretenimiento de cortesía para los pasajeros.

Hace unos días, la compañía aérea reveló un adelanto de su reporte financiero en el que menciona una caída en los ingresos para el tercer trimestre del año, ya que la excesiva oferta del mercado estadounidense provoca que las aerolíneas tengan que lanzar descuentos en sus tiquetes.

Es precisamente esta presión de los competidores la que está obligando a los cambios en el modelo de negocio de Southwest.

Por el momento no se sabe qué pasará con estos beneficios para los clientes de Southwest, pero lo cierto es que no se descartan más cambios en el futuro si las cifras de la compañía no despegan.

De igual modo, Southwest espera compartir más datos de sus cambios a finales de septiembre próximo.

Ocho de cada diez pasajeros de la aerolínea prefiere tener su asiento asignado para evitar aglomeraciones al momento del abordaje (Imagen ilustrativa). (SETH HERALD/AFP)

Southwest en Costa Rica

Esta compañía aérea inició operaciones en Costa Rica en 2015, en aquel momento fue el primer destino centroamericano al que volaba. La ruta inaugural fue San José - Baltimore y luego se agregó Houston.

Más adelante abrieron rutas con Guanacaste.

Debido al cierre de fronteras por el coronavirus, Southwest suspendió sus vuelos a territorio costarricense hasta el 6 de junio de 2021 y desde ahí ha mantenido su servicio ininterrumpido e incluso el mes pasado anunció una nueva ruta entre el Juan Santamaría y el aeropuerto de Orlando, Florida.

Este destino particularmente es apetecido por los viajeros nacionales por su cercanía con parques temáticos de Disney y Universal, así como con tiendas y outlets de ropa y otros artículos.

Este nuevo servicio tiene una frecuencia de un vuelo diario, así que ahora Southwest vuela a cuatro ciudades de Estados Unidos desde Costa Rica, las repasamos.

Ruta Origen Frecuencias Washington Liberia 1 vuelo los Sábados y Domingos Washington San José 1 vuelo los Sábados y Domingos Denver Liberia 1 vuelo los Sábados y Domingos Denver San José 1 vuelo los Sábados y Domingos Houston Liberia 1 vuelo diario; excepto Sábados y Domingo con dos vuelos Houston San José 1 vuelo diario Orlando San José 1 vuelo diario

Además de esta aerolínea, Alaska Airlines, American Airlines, Avianca, Delta, Frontier, JetBlue, Spirit y United Airlines vuelan a varios destinos de Estados Unidos, el principal mercado emisor de turistas a Costa Rica.