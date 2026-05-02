Negocios

Spirit Airlines cancela todos sus vuelos a Costa Rica con efecto inmediato: esto es lo que deben hacer los pasajeros afectados

La cancelación de los vuelos hacia y desde Costa Rica fue confirmada este sábado por AERIS. El gestor recomendó a los pasajeros no presentarse en el aeropuerto pues Spirit Airlines ya no cuenta con personal disponible para atención al cliente

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Por Andrea Mora Zamora y AFP

AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, confirmó la mañana de este sábado que Spirit Airlines canceló todos sus vuelos hasta y desde Costa Rica, con efecto inmediato.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

AFP

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