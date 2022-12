¿Su hijo le pide juguetes o tecnología? Así se adaptan las jugueterías a los deseos de los niños

¿Hasta qué edad usted utilizó juguetes? Probablemente fueron más de 10 años en los que se divirtió con carros, muñecas o peluches... La realidad de los niños en 2022 es distinta, pues está marcada por la tecnología, un cambio de consumo que impacta a las jugueterías y a las finanzas de los padres de familia.

Al analizar el mercado costarricense, hasta febrero de este 2022, los jugadores más relevantes eran cuatro tiendas tradicionales: Toys, Leiton’s, Tiendas Universal y Juguetón, pero esta última cerró en marzo pasado porque “esa era una industria que no tiene mayores prospectos de crecimiento”, según afirmó en entrevista con EF Francisco Dalmau, gerente general de Cemaco.

Las jugueterías que se mantienen en vida afirmaron seguir con sus planes de inversión porque aún le ven potencial a este nicho de negocio tanto para niños como adultos. Incluso comienzan a explorar en líneas de juegos para adultos mayores.

Dalmau explicó que el cierre de Juguetón fue estratégico porque “es realmente una industria que lamentablemente se ha complicado, porque los niños cada vez juegan menos y los videojuegos, los celulares y las tablets cada vez ocupan más espacio. Se ha vuelto un negocio mucho más competido y lo que decidimos fue enfocarnos en nuestras fortalezas, en lo que somos buenos, que ha sido hogar; y continuamos con Bebemundo”.

Lo que comentó Dalmau no es un secreto. Los niños desde más corta edad se interesan por las tabletas, videojuegos, celulares y demás dispositivos tecnológicos, fenómeno que hace que el espectro de edades en las que ellos quieren juguetes sea menor.

“La tecnología se va volviendo más relevante después de los cuatro años, ya que la tecnología también requiere de una capacidad cognitiva para usarse. Dicho esto, la palabra tecnología puede significar muchas cosas, desde juguetes básicos que hacen un sonido, hasta juguetes con realidad aumentada. Sin embargo, en todo momento, la tecnología se ve como una mejoría potencial mas no un remplazo del juguete”, explicó Esteban Devoto, gerente de Operaciones de Tiendas Universal.

Por parte de Toys, también reconocen que las edades para utilizar juguetes se están acortando, aunque con un pronóstico un poco más alentador.

“Los estudios mundiales dicen que la edad promedio es de los 0 hasta los 10-11 años actualmente. Hace algunos años, la edad superaba por poco los 12 años, pero la tecnología y los videojuegos han venido disminuyendo el mercado”, afirmó Carlos Acuña, gerente general de Toys.

Las jugueterías enfrentan el reto de mantenerse vigentes en medio de la voraz competencia con la tecnología. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

Mientras haya niños... Copiado!

Las jugueterías ven con esperanza el modelo de su negocio y lo catalogan como rentable y con potencial de crecimiento.

“Mientras haya niños, imaginación y contenido como películas y series, habrá demanda por juguetes. No vemos esto cambiando o reduciéndose, más bien lo vemos creciendo ya que hoy en día el consumo de juguetes ha crecido mucho en los adolescentes y adultos”, agregó Devoto.

Precisamente, la natalidad es un factor que toma un papel relevante para las jugueterías, sin embargo, es una alerta que está para un mediano plazo, ya que según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la fecundidad en Costa Rica mantiene su tendencia al descenso entre el período 2010 - 2020.

El promedio de hijos e hijas por mujer se redujo de 1,82 a 1,41, con lo cual está por debajo del reemplazo generacional.

“El elemento más importante en la definición del juego es la imaginación de los chiquitos, y eso ha sostenido el juguete tradicional de manera fuerte”. — Esteban Devoto, gerente de Operaciones de Tiendas Universal.

En medio de tantos cambios, las jugueterías dicen que no ven la tecnología como una amenaza, sino como un elemento más a tomar en cuenta a la hora de diseñar, producir y comercializar juguetes.

Según estos negocios, los Funko Pop, LEGO, y las Barbies, son marcas y juguetes que podrían llamarse poco tecnológicos, pero que hoy están mas fuertes que nunca.

“Seguimos aumentando de tres a cuatro puntos de venta al año, y este 2022 llegamos a 39 locales. Así que Toys es rentable y buen negocio. Sí es cierto que para lograrlo tenemos muchas categorías y tenemos que ser muy ágiles y efectivos”, señaló Acuña.

Toys abrió locales en El Roble de Puntarenas, Pérez Zeledón, San Carlos y en Parque Diversiones. Para el 2023 proyectan abrir cuatro tiendas más.

En lo que respecta a la mercadería, ahora estos locales también le apuestan al público adulto con la línea Funko y Colector de Hasbro.

También hay un nicho para los adultos mayores a los 60 años con juegos de marcas como Ronda, con el objetivo de incluir a toda la familia.

“Afortunadamente el juguete ‘tradicional’ nunca deja de gustar, y con frecuencia se conserva mejor en el tiempo que los juguetes interactivos. Ahora, no quisiera sonar como que las tabletas, relojes inteligentes y videojuegos no compiten con el juguete tradicional, porque efectivamente sí lo hacen, sin embargo no los remplazan, no vemos que en el futuro lo hagan; ambos tienen un lugar relevante dentro de las grandes jugueterías”, agregó Devoto.

Las tendencias que ahora marcan este negocio están relacionados con los juguetes STEM, que promueven las habilidades científicas y matemáticas, los juguetes que fomentan la diversión familiar y el juego en casa; los que ayudan al aprendizaje socioemocional porque ayudan a los niños a mantener la calma y les enseñan cómo manejar sus sentimientos y las influencias digitales relacionadas con el contenido que circula en plataformas como YouTube.

De hecho, el canal infantil Cocomelon es el de mayor ingreso de todos los tiempos en YouTube, con un estimado de $282, 8 millones acumulados, según la firma CashNetUSA.